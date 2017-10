Callús diu que la sorra de foneria faria de l'argilera de Sant Mateu un nou abocador

El govern de Callús s'oposa a la proposta de cobrir amb sorra de foneria l'antiga argilera de la Vinya del Tòt, al terme de Sant Mateu però que té a tocar, com ha plantejat ara l'empresa Efienergia. L'alcalde, Joan Badia, considera que és sorra «contaminada» que convertiria aquest paratge en un nou abocador, «i el més greu és que la Generalitat ha admès a tràmit la proposta sense que s'hagi resolt el litigi que hi ha amb l'anterior», encara a mans del TSJC.

Com avançava ahir aquest diari, l'empresa Efienergia, que és l'actual titular de l'argilera, ha presentat a la Generalitat un projecte de modificació del programa de restauració d'aquest paratge mitjançant rebliment amb sorres de foneria, graves i terres procedents de plantes de reciclatge i escòries valoritzades que es poden utilitzar com a àrids en obres civils (i que en aquest cas es portarien de la foneria dels Comtals). Aquesta proposta arriba després d'un primer intent, ara aturat als tribunals, de cobrir l'antiga pedrera amb bales d'ecoparc, que també proposava Efienergia, però que va topar amb l'oposició veïnal i d'entitats. A partir d'aquelles al·legacions i d'informes contraris al projecte per part de la ponència ambiental, la Generalitat el va denegar, però Efienergia hi va recórrer amb un contenciós al TSJC, on es manté en la fase de conclusions i encara pendent de resoldre.

Aquesta qüestió preocupa l'alcalde de Callús, que no entén «com la Generalitat ha admès un nou projecte sense haver demanat que es retiri el contenciós de l'anterior». I és que, entre altres coses, en el supòsit que «s'acabés resolent a favor de l'empresa [i pogués prosperar el rebliment amb bales d'ecoparc], la nova proposta no tindria cap sentit».



Una carta a Josep Rull

En aquesta línia, l'alcalde de Callús ha tramès un escrit directament al conseller de Territori i Sostenibilitat de la Ganeralitat, Josep Rull, advertint-lo de la situació, i considerant que «hi ha prevaricació per part de les persones responsables de l'Agència de Residus de Catalunya i de la direcció general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic perquè no es pot autoritzar un projecte a la mateixa empresa Efienergia quan aquesta encara manté vigent la petició de l'anterior projecte de restauració en base al rebliment amb bales d'ecoparc», i afegeix que «aquesta qüestió s'haurà de dirimir abans no es pugui tramitar un nou projecte, i menys per part del mateix peticionari».

En la carta, l'alcalde també sosté que el nou projecte «torna a ser una proposta de fer en aquest espai un abocador», per bé que es presenta «com un pla de restauració simulat per tal d'evitar la intervenció de l'acció pública a què obliga la insta·lació d'abocadors». A més, «situa la restauració a un termini de 76 anys, la qual cosa és clarament una farsa, i en realitat s'està fent un abocador diferent que encobreix un abocador que no s'explicita».

Per tot plegat, en la carta (que de moment el departament no ha respost), l'alcalde demana «que es deixi sense efecte la proposta de resolució relativa a la sol·licitud de modificació del programa de restauració» de l'antiga argilera perquè, «d'una banda, es pretén fer-hi un abocador de sorres de foneria, i de l'altra, aquest espai es troba en un contenciós jurisdiccional per un altre projecte».

La Plataforma Salvem Callús ha programat una sessió informativa sobre aquesta qüestió per al dimecres 8 de novembre a les 8 del vespre, al Casal del poble.