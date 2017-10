L'alcalde, Joan Badia, aposta per un pla de restauració curt, i amb «terra neta»

La proposta de restauració de l'antiga argilera de Sant Mateu no convenç l'alcalde de Callús, Joan Badia, que considera que la sorra de foneria «no és neta perquè ve barrejada amb altres productes contaminants», com determinats tipus d'escòria que, per més que es vulgués separar, «la fiabilitat no seria mai del cent per cent», i tem que la seva filtració al subsòl podria afectar els aqüífers.

Davant d'això, Badia aposta per un pla de restauració a base de sorra extreta tota de la construcció o de l'obra pública «però neta i no contaminant». A més, troba excessiu un procés de 76 anys (que és el que es calcula que es necessitaria per omplir l'antiga pedrera amb la sorra de foneria provinent de la fàbrica dels Comtals), la qual cosa diu que també converteix aquesta proposta en la d'un abocador. Per tant, «s'hauria de tramitar com un abocador, i no com a restauració d'una argilera».