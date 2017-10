Súria fa una plantada d'arbres a l'entorn de la riera del Tordell

Una cinquantena de persones, entre adults i infants, van participar en la plantada popular d'arbres convocada per l'Ajuntament de Súria i l'empresa ICL Iberia a l'entorn de la riera del Tordell, dins de les actuacions iniciades el mes de juny passat per a la recuperació d'aquest espai natural.

Prèviament, al llarg d'una setmana es van portar a terme altres plantades d'arbres a càrrec dels centres d'ensenyament de la vila (escoles Francesc Macià, Mare de Déu de Montserrat i Fedac-Súria, i institut Mig-món). L'objectiu d'aquesta activitat era fer participar la ciutadania en el projecte de recuperació i millora de la riera del Tordell i el seu entorn. En la plantada es van fer servir diferents espècies representatives dels ambients fluvials de Súria, amb el suport de les empreses ACC Assessors Ambientals de Catalunya, Aprèn i Naturalea.

En una xerrada prèvia per a les persones participants, el tècnic de l'empresa de serveis ambientals Aprèn, Andreu Salvat, va destacar la importància de recuperar la «funció connectora» que la riera del Tordell i el seu entorn desenvolupen entre diferents hàbitats naturals.

Per la seva banda, el director de Medi Ambient d'ICL, Lluís Fàbrega, va explicar que aquesta millora respon al compromís de l'empresa i de l'Ajuntament per protegir l'entorn natural. Fàbrega va afegir que la iniciativa s'inclou en les accions per «minimitzar» l'impacte ambiental de la seva activitat i les mesures compensatòries per la construcció de l'accés de la rampa minera de Cabanasses.