Cardona congelarà els principals impostos i taxes de cara al 2018

L'Ajuntament de Cardona mantindrà congelats l'any que ve la majoria d'impostos i taxes municipals, tret d'algunes variacions en tributs menors. Les ordenances per al proper exercici van ser aprovades amb els vots d'ERC i les abstencions del PDeCAT i el PSC, a l'opocisió.

Un dels canvis serà en l'ordenança de l'impost sobre les plusvàlues, del qual es proposa modificar el tipus de gravamen en el tram dels 20 anys, de manera que en el cas d'herències s'experimentarà majoritàriament una reducció que passarà del 3 al 2. Així mateix, es mantindrà la bonificació del 90 % de la quota de l'import si es tracta d'una transmissió de l'habitatge habitual del difunt.

També hi haurà canvis en la taxa de serveis de la piscina, amb una reducció en la franja horària de 6 de la tarda a 9 del vespre. En aquest cas, el preu d'entrada d'adult serà de 2 euros els laborables, de 2,50 els caps de setmana i festius, i per als nens i adolescents d'entre 5 i 15 anys serà d'1,30 euros els laborables, i d'1,80 els caps de setmana i festius.

Pel que fa al servei de residus municipals, hi haurà un augment del 5 % excepte per a la taxa individual, que es congela, de manera que per a grans superfícies, restaurants, hotels i supermercats s'aplicarà un 10 %. Finalment, les zones del Rastrillo i del Portalet passaran a ser d'estacionament limitat gratuït mitjançant rellotge o nota manual.