L'alcalde de Sant Fruitós defensa el pacte municipal amb els socialistes

L'alcalde de Sant Fruitós, Joan Carles Batanes (Gent fent Poble), s'han mostrat partidari de mantenir el pacte de govern que manté amb el PSC a l'Ajuntament, en resposta a la carta que la secció local i el grup municipal d'ERC li van trametre aquesta setmana demanant-li que reconsiderés l'acord i convidant-lo «a reflexionar sobre el fet de compartir govern amb regidors que defensin l'aplicació de l'article 155». Batanés defensa que el pacte de govern local «és ferm» i assegura que els regidors socialistes s'han mostrat sensibles als atacs de l'estat espanyol contra Catalunya.

En una carta adreçada al president del partit a Sant Fruitós, Jesús Valero, Batanés sosté que el pacte de govern local «és ferm i es compleixen els objectius que ens vàrem marcar conjuntament en benefici dels santfruitosencs». En aquest sentit, segueix, «creiem que aquest pacte està donant bons resultats i per tant gaudeix de l'aprovació d'una part significativa dels nostres veïns i veïnes».

Quan a la situació política catalana, l'alcalde afirma que els dos regidors socialistes li han manifestat «la reprovació pels fets violents ocorreguts el dia 1 d'octubre» i s'han mostrat «en contra de l'aplicació de l'Article 155 de la Constitució Espanyola». En aquest sentit, creu que «com a mínim això els honra com a persones i com a demòcrates, més enllà que en algun altre aspecte sobre el futur de Catalunya no puguem coincidir».

En l'aspecte estrictament municipal, segons Batanés, «seguim estant completament d'acord i per tant en aquest sentit crec que he de mantenir el pacte amb el PSC» i assegura que els dos regidors socialistes, a nivell personal, «han estat sensibles als atacs d'Espanya contra Catalunya». En la seva carta, l'alcalde també apel·la als republicans a «a aplicar una dosi de tolerància envers aquelles persones que des del respecte als demés no opinen 100% igual que nosaltres» ja que considera que «és una base importantíssima per encabir a tothom dins el nou país».

Gent fent Poble, amb 5 regidors, governa en coalició amb els 2 del PSC des de les darreres eleccions municipals, en què els dos partits van revalidar el pacte de l'anterior mandat però ara sense ERC, que es va quedar a l'oposició juntament amb CiU.