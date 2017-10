Les prospeccions a Cal Clarassó de Santpedor posen al descobert la muralla medieval

Les prospeccions arqueològiques que aquesta setmana s'estan duent a terme a l'antiga fàbrica de Cal Clarassó de Santpedor han permès confirmar la presència de restes de la muralla medieval en una de les parets de l'edifici. Aquestes prospeccions, que són les primeres que es fan al municipi a l'entorn de la fortificació, s'emmarquen en el projecte de rehabilitació que s'està redactant per convertir aquest històric espai del nucli urbà, que ara està en estat ruïnós, en un centre cívic.

La fàbrica de Cal Clarassó es troba dins el recinte de la muralla del segle XIV i al costat del portal de Sant Francesc. Segons Mireia Vila, responsable de la prospecció a través de l'empresa Arqueo-legs.cat, les prospeccions que s'han realitzat al mur que hi ha a tocar del portal els han confirmat que «és completament solidari» i i, per tant, «estem davant del mur de la muralla». De la mateixa manera, s'ha pogut constatar que el mur té un sòcol de pedra i la resta d'alçat és de tàpia, que és el que posteriorment va aprofitar la fàbrica com a mur perimetral.

Els treballs arqueològics, que van començar dilluns i és previst que acabin avui, també haurien permès identificar el fossat construït per dificultar l'aproximació a la muralla, tal com consta en la documentació existent. Per a Vila, aquest treballs «són una oportunitat per poder comprovar com era la muralla, la seva fonamentació i el fossat de què parlen els documents». Fins ara, apunta, «no havíem pogut confirmar l'existència d'aquest fossat ni tan sols veure clarament com estaven fets els murs de la muralla i aquí a Cal Clarassó els tenim clarament documentats».

La intervenció arqueològica s'ha fet en dues parts. D'una banda l'aèria, que consisteix a fer les prospeccions als murs i estudiar els paraments «per veure les diferents fases d'evolució i com la fàbrica aprofita aquest mur», i, de l'altra, el sondeig arqueològic que, a través de l'excavació d'una rasa, ha permès veure com era el fossat i la fonamentació de la muralla.

Un cop finalitzades les prospeccions, amb tota la informació obtinguda, es farà una memòria on quedaran catalogades i datades totes les troballes per tal que es pugin tenir en compte en les actuacions que es facin a la zona.

L'alcalde de Santpedor, Xavier Codina, considera que els treballs són «interessants perquè és el primer cop que fem unes prospeccions d'aquest tipus i estem datant la nostra història». El projecte de Cal Clarassó preveu també urbanitzar els carrers de l'entorn seguint la mateixa línia de la resta del nucli antic, sense voreres i amb llambordes, i rehabilitar el portal de Sant Francesc, un dels tres que es conserven, amb l'objectiu, segons Codina, de «potenciar-lo i donar-li més visibilitat».