Sant Fruitós posa les bases per crear un Consell d'Infants

Sant Fruitós ha decidit posar en marxa el primer Consell d'Infants del municipi. L´objectiu del consell és fomentar la participació entre els més joves dins la vida pública de la localitat. Entre tots els nens i nenes del municipi s´escolliran uns representants que seran els qui formaran part del Consell d´Infants de Sant Fruitós de Bages. Aquests seran els encarregats de fer d´enllaç entre el consell i els seus companys i els que portaran les idees i les propostes del consell a l´Ajuntament per tal d´incidir en aquells temes que preocupen als més petits. Per tal d´escollir aquests representants es realitzaran unes eleccions a través de les escoles del municipi. Amb aquest òrgan els infants tenen l´oportunitat d´aprendre els principis de la democràcia i participar activament en la millora del seu poble. Diferents pobles del Bages, com per exemple Súria,Sallent oSantpedor, ja fa anys que tenen Consells d'Infants.

Per tal d´informar sobre els objectius d´aquest nou consell municipal, de quina manera es treballarà i quina serà la participació dels nens i nenes implicats en el projecte, l´Ajuntament ha convocat una sessió informativa per a pares i mares i per a la ciutadania en general el divendres 3 de novembre a les 8 del vespre al Nexe-Espai de Cultura, on els assistents podran resoldre tots aquells dubtes que els puguin sorgir.

L´any passat ja es van crear cinc consell municipals per tal que la ciutadania pugui participar en les accions que es duen a terme a Sant Fruitós de Bages: els de cultura, de la gent gran, d´infància, de veïnatge i de joventut.