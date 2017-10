Santpedor inicia la campanya del pressupost participatiu

Santpedor ha posat en marxa la campanya "Tu també fas Santpedor" que insta als ciutadans a participar activament presentant propostes d´inversió per als pressupostos participatius del 2018. L´Ajuntament ha multiplicat per tres el pressupost destinat a aquest projecte respecte a la prova pilot que es va fer l´any passat. Enguany es destinen 60.000 euros per empènyer iniciatives que, en aquesta edició, presentaran els mateixos santpedorencs.

Després d´explicar el nou funcionament al ple del mes d´octubre, ara l'Ajuntament està explicant als més joves com poden proposar també millores per al poble i s´estan fent presentacions informatives in situ a les escoles del poble, al Consell dels Infants i als joves de l´Institut. També s´ha convidat a participar a les entitats i les associacions de veïns i es farà una presentació oberta al poble el proper dijous dia 2 de novembre a les 7 de la tarda a la Capella de Sant Andreu.

Hi haurà un pressupost de 60.000 euros i aquesta quantitat es destinarà a tres blocs de projectes segons la quantia que representin. Han de ser propostes d´inversió, és a dir, despeses destinades a la creació o bé millora d´infraestructures, creació o adquisició de béns de naturalesa inventariable per al funcionament dels serveis o altres despeses que tinguin caràcter amortitzable. Cal que les propostes que es presentin les pugui empènyer l´Ajuntament perquè són de la seva competència, se cenyeixin als costos màxims que han de tenir les propostes (fins a 30.000 euros), que donin resposta a una necessitat concreta i que siguin d´interès general i que siguin inversions sostenibles, és a dir que no generin despesa futura i que tinguin un impacte favorable per al conjunt del municipi.

L´any passat en què es va posar en marxa la participació en els pressupostos, va ser una prova pilot on les propostes les va presentar l´Ajuntament i es feia una crida a decidir quina tirava endavant. Va guanyar la proposta de fer un projecte per recuperar La Font de les Escales que està prenent forma. Le regidora d´Hisenda, Judit Raja, ha explicat que "en el pressupost del 2018, volem fer un pas més enllà i consolidar el procés de pressupostos participatius però ampliant la capacitat dels ciutadans d´incidir en aquest procés. Per primer cop, demanem que ens presentin propostes i sobre aquestes votarem quines tiren endavant".

La presentació a les escoles té com a objectiu que els nens, encara que la votació sigui per a persones a partir de 16 anys, entenguin que es pot participar presentant i defensant propostes. "Pensem que és una manera d´educar als nens i nenes a participar en millorar el poble. Volem que puguin seguir tot aquest procés com un exemple de participació i democràcia, des del moment que poden treballar una proposta, justificar-la, presentar-la, defensar-la i només els quedarà, per a un futur, poder-la votar".

Un calendari que arranca al novembre

Les persones de 16 anys o més, empadronades a Santpedor o bé amb la seva seu social a Santpedor poden presentar una o més propostes. ambé les entitats legalment registrades al REM de Santpedor. Els menors de 16 anys com són els estudiants de les escoles i els d´ESO poden presentar propostes signades per una persona major d´aquesta edat assumeixi la representació formal.