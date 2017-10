Els defensors de l'entorn de les Tàpies posen un recurs contra el circuit de motos de Calders

Proves acústiques al circuit de Can Canadell, l´any 2014 ARXIU PARTICULAR

L'Agrupació de Defensa de l'Espai Natural de les Tàpies (ADENT), formada per un grup de veïns de Calders, ha interposat un recurs contenciós contra el pla especial i la llicència ambiental atorgada, l'any passat, al polèmic circuit de motocròs de Can Canadell. L'entitat denuncia l'impacte ambiental i el soroll d'aquesta activitat i defensa la preservació de l'entorn i la incompatibilitat del circuit amb la resta d'activitats que hi ha la zona de caire turístic, cultural i d'oci.

El circuit, que es va posar en marxa fa 10 anys, ha topat, des dels seus inicis, amb l'oposició veïnal, d'agrupacions ecologistes i partits polítics. Tot i que la mobilització veïnal va paralitzar-ne l'activitat, l'any passat, després de 5 anys d'inactivitat per falta de permisos, els propietaris van aconseguir la llicència amb la qual funciona actualment. Ara, l'agrupació que defensa l'entorn de les Tàpies, creada recentment, ha posat un contenciós contra l'aprovació del pla especial que dóna cobertura al circuit de motocròs i contra la llicència mediambiental atorgada per l'Ajuntament de Calders per denunciar «les irregularitats que hi ha hagut i demanar la seva nul·litat»

El circuit, situat a uns 7 quilòmetres del poble, ocupa una superfície d'unes 4 hectàrees dins la finca de Can Canadell, situada a la N-141 entre Calders i Navarcles. L'equipament funciona els matins dels caps de setmana i festius. Pep Torner, membre de l'agrupació, denuncia les molèsties que ocasiona el seu soroll a les masies de l'entorn, alhora que considera que l'activitat «desvalortiza el paisatge» en una zona destacada pel seu entorn natural. L'oposició al circuit «és una reivindiació històrica», des que va començar a funcionar fa 10 anys «de forma il·legal» fins que l'any passat es va atorgar la llicència per funcionar «de manera poc tansparent». Per tot plegat, entén que «per fer aquesta activitat, que és respectable, s'han de buscar ubicacions on no es generin molèsties i en aquest cas, tot i l'oposició veïnal, no s'ha volgut fer aquest exercici».

L'any 2014, el promotor va tramitar un pla especial per legalitzar el circuit. Segons l'agrupació, l'Ajuntament ho va fer «sense tenir en compte l'històric de queixes i mobilitzacions i la Generalitat el va aprovar sense que el consistori n'informés amb claredat». Tot seguit, l'Ajuntament va donar la llicència municipal mediambiental «sense considerar cap de les al·legacions que es van fer».

La nova agrupació té per objectiu protegir i custodiar aquest «espai de gran interès natural i paisatgístic», amb elements com ara la roureda centenària de les Tàpies, el camí ral de Manresa a Vic, la font de les Tàpies, els forns de la calç (patrimoni del Geoparc a la Catalunya Central) i el conjunt de barraques, camins, marges de pedra seca, cultius i boscos que el formen. L'entitat destaca que «en aquest entorn també es desenvolupen moltes activitats de caràcter cultural, turístic i d'oci ciutadà que es veuen perjudicades pel funcionament d'aquest circuit» i recorda que històricament aquest espai natural ha rebut diverses amenaces mediambientals «com ara la construcció d'una gran pedrera a cel obert, que ja es van aturar després de moltes mobilitzacions en contra».



Campanya de micromecenatge

Per fer front a les despeses derivades del procediment judicial, l'entitat ha posat en marxa una campanya de micromecenatge a través del web adent.cat amb la idea de recollir 3.000 euros. S'hi poden fer aportacions des de 10 fins a 600 euros i s'ofereixen recompenses que van des de col·leccions de postals fins a un cap de setmana en una masia de turisme rural, passant per obres d'art.