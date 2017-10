La Fira Embarrats de Sant Joan potencia les accions itinerants i a les fàbriques

Sant Joan de Vilatorrada ho té tot a punt per acollir aquest cap de setmana la cinquena edició de la Fira Embarrats. Per segon any consecutiu el certamen té una durada completa de dos dies.

Entre les activitats que s'estrenen aquest 2017, hi haurà un original partit de futbol ambientat a l'època i que enfrontarà els treballadors de les fàbriques i el Futbol Club Barcelona de la dècada dels anys 20, que es podrà veure demà, a quarts d'una del migdia, al parc Catalunya. Serà just després de l'espectacle acrobàtic Entre teles, que la companyia Vagalume farà al pati de la xemeneia de Cal Gallifa.

L'augment dels espectacles de carrer itinerants; un nou guió completament renovat per a les visites teatralitzades a les fàbriques del municipi; i l'habilitació d'un espai gastronòmic amb productes locals són altres aspectes nous que es podran trobar enguany. A més, aquesta edició coincidirà amb el 25è aniversari del Mercat d'Artistes i Artesans del carrer del Riu.

Durant els dos dies de la fira, el local del Clàssic Motor Club del Bages acollirà una exposició inèdita de vehicles antics. En concret, s'exposaran un total de 21 cotxes de principi del segle XX cedits pels socis de l'entitat i que han estat portats fins al poble des de diversos punts de Catalunya. El més vell és un Renault AX del 1907 i el més modern un Buick Coupé del 1941. Els cotxes estaran exposats tot el cap de setmana i participaran a la cercavila inaugural.

Els visitants també podran gaudir de diferents activitats ja plenament consolidades a la fira com ara la cercavila inaugural, les visites teatralitzades a les fàbriques (avui, de quarts de 7 de la tarda a les 12 de la nit), espectacles musicals, cercaviles, accions itinerants amb personatges d'època i jocs i atraccions.