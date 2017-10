La Generalitat iniciarà a l'hivern les millores pendents a la C-55 i C-58

La Generalitat ha fixat per a aquest hivern l'inici de les obres de millora de la seguretat viària a la C-55 i la C-58 entre els termes de Collbató i Castellbell i el Vilar. El departament de Territori i Sostenibilitat ha adjudicat els treballs per 4,7 milions, que afectaran un total de 8,5 quilòmetres, i s'allargaran durant nou mesos.

Les obres es concentraran entre la zona de Can Gomis i la connexió amb la C-58, i entre aquest punt i el túnel de la Bauma. A Can Gomis es preveu la remodelació de la intersecció entre la C-55 i la B-112, on també hi ha l'accés cap al pont que comunica amb l'aeri de Montserrat, de manera que hi haurà un enllaç amb carrils centrals d'espera i illetes per canalitzar els moviments. Pel que fa al tronc de la carretera, es crearà una banda zebrada central amb balisa.

Entre Can Gomis i Monistrol es preveu un tercer carril en sentit Barcelona mitjançant l'eixamplament de la carretera, i una barrera de formigó que separi els dos sentits de la circulació. Pel que fa a la travessera de Monistrol al seu pas per dins el nucli urbà, es preveuen actuacions per afavorir la seguretat dels moviments de vehicles en les interseccions i del pas de vianants, i entre l'enllaç del cremallera i la connexió amb la C-58, s'ampliarà la separació central actual amb un zebrat i balises. En aquest tram, també es remodelarà l'actual enllaç entre la C-55 i la C-58, en concret la incorporació a la C-55 cap a Manresa, on hi haurà un nou ramal amb un carril que connectarà totes dues carreteres, i un d'acceleració.

El túnel de Bogunyà tindrà un espai central zebrat, com també el tram de la C-58, on igualment es col·locaran balises cilíndriques.