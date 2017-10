Hi haurà dos mesos d'obres a la travessera de Castellgalí

Territori també ha adjudicat les obres de millora a la travessera de Castellgalí i en diversos punts entre Castellbell i Manresa per un valor de 426.776 euros. Les obres començaran a final d'any i duraran dos mesos.

A la travessera es farà una nova capa de paviment, i s'incorporarà un zebrat entre carrils. També es formarà una cuneta formigonada, i s'instal·larà una barrera de formigó i la canalització per a telecomunicacions.

Hi haurà obres menors, com un sistema de protecció per a motoristes, la creació d'un apartador per a la parada de vehicles, o la creació de trams de cuneta.