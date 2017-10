Ricard Ribera, nou coordinador d'EUiA a la comarca

Durant el matí d´aquest dissabte, els militants d´Esquerra Unida i Alternativa del Bages s´han trobat per nomenar una nova direcció comarcal de l´organització. Una vintena de militants s´han reunit en assemblea a l´Espai Roig del Bages amb l´objectiu d´escollir la persona que assumeixi les funcions de coordinació i l´equip que ha de liderar l´organització d´ara en endavant. Finalment, Ricard Ribera ha sigut la persona escollida per convertir-se en el nou coordinador comarcal d´EUiA, rellevant a Ricard Sánchez en aquesta responsabilitat.

La sessió ha començat amb un breu resum de la feina feta per part del coordinador sortint, Ricard Sánchez, en que diverses veus han aprofitat per posar en valor el seu lideratge i exemple al capdavant d´Esquerra Unida al Bages. Un cop ha finalitzat el punt dedicat a l´informe de gestió, s´ha traslladat a l´assemblea la proposta de nova direcció comarcal encapçalada per Ricard Ribera, amb l´objectiu de dotar a l´organització d´un equip renovat capaç d´enfrontar els nous reptes que es plantegen. En aquest nou equip, destaquen Ricard Ribera com a coordinador, Lídia Giménez com a responsable de confluències i Óscar Guerrero en les funcions de política comunicativa.

Ricard Ribera, militant comunista de 33 anys, és politòleg de formació, especialitzat en l´àmbit de la gestió pública. Forma part activa d´EUiA del Bages des de l´any 2010, després d´haver iniciat la seva participació sociopolítica en el moviment estudiantil i la Joventut Comunista. Els darrers anys formava part de l´equip comarcal d´Esquerra Unida, assumint les tasques comunicatives i de política institucional de Manresa.

Un cop escollida la nova direcció, Ribera ha volgut traslladar un missatge de confiança davant d´aquesta nova etapa, posant en valor "la militància com a compromís personal i col·lectiu per transformar la societat des de l´organització de la gent", tot destacant que cal "centrar esforços en impulsar Catalunya en Comú en una eina útil en favor de les classes populars i teixir complicitats amb les diferents expressions socials i polítiques de l´esquerra transformadora de la comarca".