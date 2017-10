El testimoni dels diputats i alcaldes sobiranistes de la Catalunya Central

«Estic molt emocionat. M´han saltat les llàgrimes», expressava el bagenc David Bonvehí, coordinador organitzatiu del PDCAT, un dels 70 diputats que van votar «sí». «Ens hem pogut abraçar, hem pogut plorar... ha estat un dia de molta emoció», afegia al seu torn el diputat i alcalde solsoní, el republicà David Rodríguez. Altres alcaldes de la Catalunya Central també expressaven satisfacció després d´haver seguit la sessió des d´una sala annexa del Parlament. «Ha estat un dia immensament feliç», proclamava la berguedana Montse Venturós (CUP). «Ha estat molt emocionant», afegia l´igualadí Marc Castells (PDCAT). «Ho hem celebrat amb alegria, de forma continguda. El que vindrà ara no serà fàcil», manifestava al seu torn l´alcalde de Manresa, Valentí Junyent, també del PDCAT.

Era una reflexió compartida per tots els diputats i alcaldes sobiranistes consultats per aquest diari. «Ha costat molt arribar fins aquí. A molta gent li hauria agradat estar-hi com a diputat, i ho he viscut amb molt d´orgull i amb molt d´honor», manifestava David Bonvehí. «La nostra voluntat era complir el mandat amb què ens vam comprometre. Sent conscients que vénen uns dies en què hem de defensar les nostres institucions», afegia. «El nostre govern és legítim i, per tant, ha de continuar exercint les funcions», deia referint-se a l´anunciada suspensió dels càrrecs de la Generalitat per part del govern espanyol.

El solsoní David Rodríguez es declarava dominat per una barreja d´emocions, «dijous va ser un dia de molts alts i baixos i de moltes sensacions. Avui [ahir per al lector] ens hem llevat més tranquils i més convençuts que tot acabaria bé. Però amb un cert neguit a l´estómac, perquè el que anàvem a fer era molt gran», va expressar. Amb la declaració ja feta, afegia, «hem expressat molta il·lusió, i una sensació d´alleujament, ja que hem pogut proclamar la República, que és el que ens vam comprometre a fer amb la ciutadania. Ara, el moment que ve és molt complex. Haurem de tenir una gran capacitat de resistència, on la gent jugarà un paper fonamental», advertia Rodríguez.

David Bonvehí i David Rodríguez van ser alguns dels diputats de la Catalunya Central que van tenir l´«honor» de poder votar «sí» a la República, juntament amb altres diputats d´aquestes comarques com Anna Gabriel, Adriana Delgado, Alba Vergés, Maria Senserrich i Albert Batalla. En una sala annexa del Parlament, però, també van seguir la jornada uns 500 alcaldes sobiranistes de tot Catalunya, molts dels quals de les comarques centrals.

Entre ells hi havia el de Manresa, Valentí Junyent. «Per a mi, ha estat un dia molt especial i emotiu. Un dia històric per al país. Evidentment, ha estat un honor i un orgull assistir-hi, en representació dels manresans i de les manresanes, que en diferents convocatòries majoritàriament ens han empès a tirar endavant aquest procés», deia Junyent. Ahir, al Parlament, «no hi ha hagut celebracions eixelebrades, però sí comentaris de satisfacció, perquè hi havia molta gent que ho desitjava, això», manifestava. «Jo ara crec que caldrà digerir-ho tot. Tant la declaració com el 155», afegia Junyent, sense aventurar-se a fer cap pronòstic. «Passaran coses que no podem preveure ni pensar. Nosaltres, com a equip de govern, reiterem la confiança en el nostre Govern, el president i el Parlament», concloïa.

«Ha estat un dia absolutament intens, de dalt a baix», sentenciava al seu torn la berguedana Montse Venturós. L´alcaldessa admetia que, fins a l´últim moment, «hi anàvem amb por i amb certa recança, de saber si realment acabaríem proclamant la independència, després del que havia passat dijous i el 10 d´octubre passat», admetia. I finalment, sí que es va aprovar la declaració. «Ha estat un dia absolutament històric. A partir d´aquí, ens hem situat en un altre context, en què ja no som aquella gent que volíem declarar la independència. Ara ja podem dir al món sencer que som un subjecte polític, i que ens hem constituït», proclamava. Davant de l´ofensiva que ve a partir d´avui mateix de l´estat espanyol, Venturós ho tenia clar: «Jo crec que l´independentisme ha de tenir una estratègia molt comuna. Ens toca defensar amb fermesa les nosters institucions, i la República. En aquest sentit, és molt important mantenir la mobilització».

Marc Castells, alcalde d´Igualada, tampoc no podia amagar ahir tota l´emoció viscuda durant hores. «Ha estat una jornada molt emotiva, per la transcendència que té i perquè, amb seguretat, hem fet el millor per a la propera generació de catalans». Segons va reconèixer, «mai no m´hauria imaginat que, a banda de tenir l´honor i la sort de ser alcalde d´Igualada, tindria l´honor i la sort d´assistir a un fet tan transcendental a la història moderna de Catalunya». Ara, va dir, «el que hem de fer és complir el mandat del nostre Parlament i seguir les instruccions del nostre Govern legítim i escollit democràticament».

Lògicament, però, els diputats dels partits no independentistes van viure de manera molt diferent la jornada. Per exemple, el diputat manresà de Ciutadans, Antonio Espinosa. «He viscut amb tristesa aquest dia. S´ha perpetrat un cop a la democràcia. I ho han fet 70 diputats que, en el fons, representen 1,9 milions de catalans, mentre que els partits que ens hi hem oposat representem 2,1 milions de votants, segons els resultats del 27-S», expressava Espinosa. «La independència unilateral és un despropòsit, i més perquè no hi ha la majoria social per fer-ho», va afegir. «És un atemptat a la democràcia que lògicament no anirà enlloc. Quedarà en una declaració formal sense efectes polítics reals ni jurídics enlloc», va dir.

«Estic molt trist i desanimat. Tinc amics i companys a Junts pel Sí que hem compartit moltes coses, al marge de les diferències ideològiques. I ara s´ha produït un trencament molt difícil de curar», deia al seu torn el socialista Òscar Ordeig, diputat de l´Alt Urgell. «El que ha passat aquest divendres ha estat un pas més en aquesta escalada de tensió, que ens ha instal·lat en un terreny d´incertesa i d´inseguretat», va afegir.