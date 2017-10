La fàbrica Burés de Sant Joan serà la principal novetat de La Nit de la Carbassa

La Nit de la Carbassa és un recorregut de por relacionat amb Halloween i amb diferents personatges de terror que se celebra a Sant Joan de Vilatorrada el vespre del dimarts 31 d'octubre.

Una setantena d'actors repartits pels carrers i espais naturals del poble s'encarregaran d'espantar els participants. La principal novetat de la 13a edició de la festa serà l'ús de la fàbrica Burés com a un dels escenaris on hauran de trepitjar els assistents si volen acabar el recorregut. "És un espai ideal, fantasmagòric, ple d'autenticitat. Només entrar per la porta, ja tens por", destaca la directora de l'esdeveniment, Yvonne Puig.

El Parc Llobet serà el punt de partida del recorregut que girarà al voltant dels somnis i que preveu tornar a reunir uns 500 participants. Cada any l'espectacle parteix d'una història diferent i que està relacionada amb els misteris i personatges de terror i de Halloween. "Els somnis ens atrapen i ens fan viure amb intensitat tot tipus de situacions que semblen reals però que formen part del subconscient. De vegades tenen una cara fosca, amb situacions de por, terror, pànic i angoixa", assenyala Puig.

Una altra novetat de La Nit de la Carbassa és el primer concurs de disfresses. Un jurat de l'organització s'encarregarà d'observar i decidir quina és la millor disfressa de la nit. El guanyador s'anunciarà el dia 3 de novembre al compte oficial d'Instagram de l'esdeveniment.



Entrades a la fira Embarrats



Els primers grups, formats entre una quinzena i una vintena de persones, començaran el recorregut a partir de les 10 del vespre i aniran sortint cada deu minuts. Els participants podran escollir la franja horària que prefereixin per assistir a La Nit de la Carbassa. El preu de l'entrada és 4 euros i es podran adquirir el diumenge a l'estand de l'associació del SAC i els Reis del So a la fira Embarrats de Sant Joan i la mateixa nit del 31 d'octubre si encara queden tiquets. El recorregut és recomanable per a majors de 6 anys.