El mercat de Tots Sants obre amb èxit de públic a Món Sant Benet

Món Sant Benet va donar ahir el tret de sortida al mercat de Tots Sants, que repetirà avui de 10 a 7, i ho va fer amb un degoteig constant de públic que va tenir el seu punt àlgid a mitja tarda.

Enguany, el certamen compta amb prop de 40 parades de productes gastronòmics de proximitat i de temporada, i artesans, que es complementen amb activitats i espectacles per a la mainada. Ahir va destacar especialment la cercavila musical de la tarda amb la companyia Xarop de Canya, que es repeteix avui amb els entrades exhaurides.

També hi va haver espectacles a l'entorn del monestir, com ara les diverses construccions artístiques (que avui també hi haurà) de la mà de Land Art Associació de Catalunya.