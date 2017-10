El passat del tèxtil a Sant Joan reviu a través del teatre i es transmet als infants

Els carrerons i les naus buides de les fàbriques tèxtils de Sant Joan de Vilatorrada van tornar a reviure ahir a la tarda amb la visita de desenes de persones que pretenien descobrir l'ambient que es respirava a les fàbriques del seu poble a principis del segle XX, quan el municipi era una potència de la indústria tèxtil.

La visita teatralitzada per diversos espais de les tres fàbriques del poble (la Borràs, la Burés i la Gallifa) és una de les propostes que ofereix la Fira Embar-rats, que enguany presenta la cinquena edició. La intenció és donar a conèixer com es vivia fa cent anys a Sant Joan a partir de diverses propostes lúdiques. Miquel Riera, coordinador de la fira, remarca que enguany la representació teatral a les fàbriques ha comptat amb un nou guió, «que facilita la comprensió de com era la gent d'aquella època».

Les escenes no solament incloïen diàleg sinó també música. Una dolça harmonia s'escampava per la sala dels telers, fent de contrapunt al soroll estrident que van haver de suportar la majoria de les treballadores. Una dona del públic, Rosa Carrillo, mirava l'espai i s'emocionava. Als setze anys va entrar a treballar a la fàbrica Borràs i va recordar que les jornades laborals de nou hores estaven plenes de soroll i brutícia. Va descriure que era una època de misèria però, «també hi havia moments per riure», va remarcar.

Rosa Carrillo va recordar i lamentar quan el salari setmanal no li arribava per «comprar un tros de pa». De fet, una de les escenes de la representació teatral va reflectir una manifestació dels treballadors de la fàbrica clamant una reducció de l'horari laboral i una normativa que prohibís que els infants es posessin a treballar tan aviat i no anessin a l'escola.

«Nosaltres no protestàvem, ens quedàvem en silenci», va apuntar Carrillo.

Va destacar que la imatge de veure als infants arraulits observant les escenes que expliquen part de la història del poble l'encoratgen. De fet, Anna Giralt, una jove actriu que ahir va actuar a les fàbriques, va explicar que a través d'aquest projecte ha pres consciència de com vivien i quines dificultats tenien les dones que lligaven la seva vida als telers i al fum de les xemeneies.