Consulta els canvis en l'organigrama del Consell Comarcal del Bages

El Consell Comarcal del Bages reorganitza les àrees de la institució després que ERC Bages hagi donat per trencat el pacte de govern amb el PSC. El president del Consell Comarcal, Agustí Comas, manifesta que "ateses les circumstàncies excepcionals que viu el país, i amb tot el respecte envers les persones i la bona entesa que hi ha hagut en la gestió i tasca diària de l´equip de govern, ERC considera que no pot seguir treballant amb el PSC, que ha estat còmplice en l´aplicació de l´article 155 de la Constitució contra les nostres institucions".

Comas afegeix que "des d´ERC seguirem treballant activament, mantenint l´acord amb ICV-E en el darrer tram del mandat i buscant acords puntuals amb la resta de formacions polítiques".

La finalització del pacte de govern implica un seguit de canvis dins l´estructura organitzativa del Consell; en aquesta línia, Estefania Torrente, regidora d´ERC a l´Ajuntament El Pont de Vilomara i Rocafort, assumeix la responsabilitat de l´Àrea d´Administració i Règim Intern, mentre que Enric Forcada, regidor d´ERC a l´Ajuntament d´Artés, esdevé el nou conseller de l´Àrea de Comunicació i de Suport als Municipis. Altres canvis dins l´organigrama del Consell Comarcal són:



S´estableixen quatre vicepresidències: la primera recau en la figura de Joan Badia; la segona la manté Albert Marañón; la tercera la sustenta Josep Canals; i la quarta l´assumeix Estefania Torrente.

Eloi Hernàndez assumeix l´Àrea d´Educació, Cultura, Joventut i Esports i es manté com a portaveu del grup comarcal d´ERC.

Joan Badia es fa càrrec de l´Àrea de Desenvolupament Comarcal.

Ferran Estruch assumeix l´Àrea de Territori i Habitatge i manté la Presidència del Consell d´Alcaldes del Bages.

La resta de l´organigrama del Consell Comarcal queda configurat de la següent manera:



Agustí Comas: president del Consell Comarcal

Albert Marañón: conseller de l´Àrea d´Acció Social i Ciutadania.

Josep Canals: conseller de l´Àrea de Turisme.

Marc Aloy: conseller de l´Àrea de Medi Ambient.

El president Agustí Comas ha signat aquest dilluns 30 d´octubre a la tarda el decret de cessament de les tres conselleres -Mercè Cardona, Fina Rodríguez i Èlia Tortolero- i el nomenament dels dos nous consellers, una redistribució que suposa la reducció d´una persona dins l´equip de govern i d´una de les vicepresidències.

Comas ha explicat que "el pacte de govern entre les formacions polítiques ha funcionat, i de forma satisfactòria, però el posicionament del PSC en l´aplicació de mesures repressives tan greus per a Catalunya ens han fet prendre aquesta decisió per responsabilitat de comarca i país".