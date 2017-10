Embarrats clou la 5a edició amb nous espectacles i una gran afluència de públic

Amb la fira Embarrats, Sant Joan de Vilatorrada va tornar a rememorar, un any més, les arrels industrials, tèxtils i de pagès del poble. Al llarg del cap de setmana el municipi va acollir tot tipus d'activitats educatives i lúdiques que van permetre reviure l'essència i l'ambient que es respirava a Sant Joan al principi del segle XX.

El regidor de Comerç, Turisme i Consum, Eduard Mata, va valorar «molt positivament» el transcurs d'Embarrats. «Moltes fires d'arreu del territori català es van suspendre per les circumstàncies polítiques del país. Però vam decidir tirar-la endavant i ha estat un gran èxit. Hi ha hagut molta afluència de públic i és d'agrair la participació de tots els santjoanencs i entitats que han treballat perquè tot sortís tan bé».

Embarrats va apostar per repetir espectacles consolidats com l'actuació acrobàtica al pati de la xemeneia de Cal Gallifa i el viatge al cor de les fàbriques amb nous espais i totes les escenes canviades respecte d'edicions anteriors. També hi va haver novetats que van tenir una bona acceptació per part del públic, com l'exposició d'una vintena de cotxes antics, el dinar a La Verbena amb el xef santjoanenc Diego Alías, del restaurant Ca l'Amador, i el partit de futbol entre els treballadors de les fàbriques i el FC Barcelona del 1920, amb Joan Gamper com a convidat de gala. «És una fira que ja ens l'hem feta nostra. El darrere d'Embarrats hi ha l'ADN santjoanenc, tot allò que ens defineix, els orígens, la tradició, la cultura i la història del poble».