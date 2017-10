ERC trenca el pacte amb el PSC al Consell Comarcal del Bages

ERC dóna per finalitzat el pacte que mantenia amb el PSC al Consell Comarcal del Bages, i des d´ara governarà en minoria i amb l´únic suport del regidor d´ICV, que mantindrà. Dies enrere ja s´havia posat sobre la taula la possibilitat d´un trencament, que finalment els republicans han fet oficial aquest dilluns al migdia «per una qüestió de país», segons ha apuntat a aquest diari el president comarcal, Agustí Comas.

Els republicans han emès un comunicat en què en l´aplicació de l´artic lamenten «la complicitat del PSC amb l´acord del PP, PSOE i Ciudadanos en l'aplicació de l'article 155 de la Constitució Espanyola contra les nostres institucions i la voluntat majoritària del poble de Catalunya», per la qual cosa l´executiva comarcal d´ERC i el seu grup al Consell Comarcal «dóna per trencat el pacte de govern amb el PSC en aquest ens», tot i constatar «la bona entesa que hi ha hagut en la gestió i la bona feina feta de tot l´equip de govern des de la signatura del pacte», que revalidaven a començament del mandat.

El pacte va començar a trontollar a partir dels fets violents de l´1 d´octubre contra la població que va anar a votar en el referèndum, però s´havia mantingut fins ara a l´espera de com evolucionaven els fets. La situació fins i tot es va salvar després del ple del Consell de la setmana passada en què el PSC donava suport a una moció de condemna a la violència de l´1-O i contrària a l´aplicació del 155, però en canvi, els socialistes van oposar-se a una eventual proclamació d´independència. El detonant ha estat la repressió de l´estat a partir de l´execució del 155, i «l´estupefacció» per la participació del primer secretari dels socialistes catalans, Miquel Iceta, a la manifestació a favor de la unitat d´Espanya d´aquest diumenge, «compartint espai amb els partits espanyolistes, la ultradreta i la Falange, on s´exigia l´empresonament del President de la Generalitat democràticament escollit pel poble».

La sortida dels 5 membres del PSC deixarà ara un govern amb 12 consellers, 11 d´ERC i Albert Marañón, d´ICV, mentre que el PDeCAT (amb 11 consellers), la CUP (amb 3), Demòcrates (amb 2), i ara també el PSC, quedaran a l´oposició.