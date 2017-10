Ercros presenta l'ERO de la planta que extreu sal del runam de Cardona

El que feia dies que es donava per fet però l´empresa no confirmava, aquest dilluns s´ha fet realitat. L´empresa Ercros ha formalitzat un Expedient de Regulació d´Ocupació (ERO) de la planta que té a Cardona i que porta a terme l´explotació del runam vell. Aquest dilluns al matí la companyia ha reunit els representants del comitè d´empresa per presentar-los el detall de la proposta, que a la pràctica suposarà, però, el cessament de l´activitat que fins ara es duia a terme, amb dos efectes directes molt clars: la pèrdua de llocs de treball a Cardona i que l´antiga terrera quedarà a mig restaurar. A partir de la presentació d´avui s´obre un període d´un mes de negociació entre les parts. Una situació que treballadors i consistori ja es veien a venir.

Segons un comunicat que ha fet públic Ercros, aquesta negociació per a la "reestructuració del personal" afecta un total de 132 persones, 34 de les quals pertanyen a la fàbrica de Cardona; 48, al Complex de Tarragona; i 50, a la fàbrica de Flix. La companyia afirma que està "en condicions d'oferir recol·locació en altres centres del grup a les persones afectades ja que el nombre de sol·licituds de jubilació parcial voluntària que ha rebut és de 145".

També argumenta, tal i com ja havia avançat en el seu moment Regió7, que el tancament de les plantes s'ha de fer abans de l´11 de desembre de 2017 "en compliment de la Decisió d'Execució de la Comissió Europea, de 9 de desembre de 2013, que conté les conclusions sobre les millors tecnologies disponibles per a la producció de clor i on queda prohibit l'ús de la tecnologia de mercuri a partir de la data esmentada".

A grans trets, la situació que ha acabat desembocant en aquest ERO és que la Unió Europea va fixar que el proper 11 de desembre es compleix el termini que obliga a deixar de fabricar clor amb la utilització de mercuri -que és el que Ercros fa a la planta que té a Vilaseca fent servir la sal de Cardona-, i s'ha de passar a fer-ho amb un altre tipus de procediment (cèl·lules de membrana).

Aquesta tecnologia requereix una sal més purificada que, segons fonts de la plantilla de la planta, Ercros considera que la del runam de Cardona no li ofereix. L'alcalde, Ferran Estruch, ja va posar de manifest el juliol passat a través d'aquest diari que des de fa mesos s'ha requerit a l'empresa que explicités què li calia per poder donar sortida a aquesta sal però que en cap moment no se'ls havia facilitat que els poguessin ajudar per buscar diners per fer les inversions que necessàries.

La d'aquesta activitat és una mort anunciada des de fa gairebé un any i mig, malgrat que en tot aquest temps Ercros mai no ha volgut fer cap pronunciament públic ni desvelar els seus plans. A principi d'aquest estiu, l'Ajuntament ja donava per fet que l'activitat estava sentenciada en el que quedava d'any, després d'una reunió mantinguda en aquell moment amb l'empresa, en què l'alcalde assegurava que tot el que havien rebut com a resposta eren evasives.

Amb el runam a mig explotar, es calcula que ara hi ha acumulats entre 4 i 4,5 milions de tones de mineral.