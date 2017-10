«Molta gent ha deixat de reconèixer aquest Estat i ja està en una altra pantalla»

Adriana Delgado (el Pont de Vilomara, 1978), ha estat aquests dies protagonista de l´escena política catalana com a diputada de JxS que divendres va votar al ple en què es va proclamar la República de Catalunya.

Com està vivint aquests dies clau per al futur del país?

Amb molta emoció, molta intensitat i molts nervis, perquè som conscients que estem vivint uns moments únics i històrics.

Ha estat una setmana trepidant en què finalment s´ha proclamat la República Catalana. S´ha fet esperar més del compte al parer d´ERC?

Mai no havíem estat en aquest punt, no sabíem exactament com ho havíem de fer, i crec que s´ha fet de la millor manera possible. Govern i Parlament hem anat fent el que vam dir que faríem, sense tenir la fórmula màgica per fer-ho. Crec que la República Catalana s´ha proclamat en el moment que ha estat possible, amb un govern determinat a fer-ho, amb una majoria independentista al Parlament, amb una majoria social que també ho demanava, i amb el mandat democràtic de l´1-O.

Dijous, durant unes hores semblava que l´opció més plausible era la convocatòria d´eleccions. Què va passar?

No ho sé exactament, però entenc que el president Puigdemont és qui té la potestat per convocar eleccions, i en aquest sentit, i tal com va passar el 10 d´octubre en què es van acabar suspenent els efectes de la declaració, va rebre unes pressions brutals, des de Madrid i per part de la comunitat internacional. Hi havia molta por que hi pogués haver violència, i segurament van arribar moltes pressions externes i algunes informacions que deien que si es convocaven eleccions no hi hauria 155. Però, tot i posant això sobre la taula, per al Govern espanyol hi havia d´haver 155 sí o sí i, per tant, no hi havia cap motiu per no seguir endavant amb la proclamació de la República.

Fins i tot es va dir que Puigdemont es podria apartar i que fos Junqueras qui proclamés la República. Què hi ha de cert?

No ho sé. Hi ha un grup de persones treballant en l´estratègia a seguir, i a mi i a la majoria de diputats la informació ens arriba quan ens ha d´arribar, i penso que és el correcte. En una situació com l´actual, la informació ha de ser molt curosa, no per una qüestió de secretisme, sinó de prevenció, per no donar eines a l´Estat espa-nyol que li permetin reaccionar.

En un article publicat aquest diumenge Junqueras diu que en els propers dies «s´hauran de prendre decisions no fàcils d´entendre». A què es refereix?

És el que hem d´estudiar, i és possible que acabin sortint decisions que la gent potser no trobarà lògiques o coherents, però és que no necessàriament han de ser-ho. Com explica ell mateix en l´article, necessitem teixir moltes complicitats, fins i tot més enllà del món independentista, com amb els Comuns o Podem; gent demòcrata que no accepti ni les decisions ni la repressió que està duent a terme l´estat espanyol. És així com s´ha anat sumant gent des de l´1-O. L´important és que hem de trobar solucions que ens portin a la victòria, que impedeixin que s´executi l´article 155, i ens permetin mantenir les nostres institucions. La qüestió és veure com ho fem, i a partir d´aquí hem d´anar a consolidar la República.

Fins a quin punt ja existeixen unes estructures d´estat per poder consolidar la República?

S´han treballat, des de l´Agència Tributària fins a l´Agència de Protecció Social..., i ara hem de veure la manera que tot això funcioni.

De quina manera, tenint en compte que hi ha un president i un Govern cessats, i un Parlament dissolt, encara que sigui amb una fórmula no reconeguda per l´independentisme?

Vam fer un 1 d´octubre que l´Estat també volia impedir, i bé que hi va haver urnes, paperetes i un cens. Això seria el mateix. Abans que res, el que no hem de fer és acatar el 155, i ho aconseguirem, perquè l´Estat té molts problemes per posar-lo en marxa. No sap com fer-ho.

Confia en algun reconeixement internacional?

Van sortint veus; d´Eslovènia, ja d´abans de la declaració, i de parlamentaris de Finlàndia, Argentina... En aquesta Unió Europea en què manen els estats hi ha molts interessos entre ells, però dins de cada país hi ha grups favorables als processos d´autodeterminació, i hem d´esperar que aportaran mocions als seus Parlaments perquè ho debatin. A partir d´aquí poden sortir Parlaments que reconeguin la independència i acabin forçant els governs. Si mirem altres processos d´independència, ha passat una mica el mateix. Ho diu la història.

Vénen dies moguts?

Segur que seran políticament intensos. L´important és mantenir la calma, no caure en el parany de les amenaces, que hi hagi pacifisme al carrer, i demanar a la gent que es mobilitzi, perquè caldrà. És un moment complicat, però s´ha perdut la por a les represàlies de l´Estat, perquè molta gent ha deixat de reconèixer aquest Estat i ja està en una altra pantalla.