El PSC afirma que els fan fora «per no pensar igual que ells»

El PSC ha contestat a través d'un comunicat la decisió d'ERC de trencar el pacte que tenien signat al Consell Comarcal del Bages expressant "decepció i rebuig" davant una decisió que consideren "unilateral".

A més, també critiquen que "no té cap mena de respecte ni valora la feina conjunta que s'ha fet des que es va signar l'acord. "Ens fan fora per no pensar igual que ells", han assenyalat. A través del comunicat del PSC, els consellers també han constatat que la seva expulsió del govern del Consell Comarcal "no és altra cosa que la trista resposta d'ERC a la seva pròpia frustració actual i a la frustració generada en milers de bagencs que havien cregut en la seva paraula".

Els socialistes també han criticat el fet que ara el govern quedi en minoria i que haurà de buscar "crosses" on abans no va ser "capaç" de trobar sintonies en l'inici de mandat. De fet, el PSC creu que l'expulsió és "poc reflexionada" i mostra "immaduresa política". "Han trencat el país, ara trenquen la comarca i també trenquen municipis", han assenyalat.



L'aval d'ICV a l'expulsió



Per la seva banda, ICV "entén i respecta" la decisió de l'executiva comarcal d'ERC de donar per finalitzat el pacte de govern amb el PSC. "L'aplicació de l'article 155 a Catalunya, a més de suposar un greu atac a les institucions d'autogovern, situa també en situació d'incertesa els ens locals i comarcals i les seves polítiques", han retret. Malgrat tot, ICV ha posat en valor "el bon treball en equip" desenvolupat fins ara per ERC, PSC i ICV al Consell Comarcal. Els ecosocialistes mantindran el seu conseller a l'àrea d'Acció Social i Ciutadania.