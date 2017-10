Súria renova parcialment el seu Consell d'Infants

El Consell Municipal dels Infants de Súria dedicarà les seves activitats del curs 2017-18 als valors de la tolerància, la diversitat i el diàleg intercultural, segons es va anunciar durant l'acte de renovació parcial d'aquest organisme consultiu i de participació que l'any vinent arribarà als seus primers vint anys d'activitat.

L'acte va tenir lloc al saló de sessions de la Casa de la Vila, amb la presència de l'alcalde, Josep Maria Canudas, i de la regidora de Benestar Social, Sanitat i Solidaritat, Carme Besa. Els consellers entrants van recollir les seves acreditacions, mentre que els membres sortints van rebre un record del seu pas pel Consell. El Consell dels Infants està format per dotze alumnes de cinquè i sisè de primària de les escoles Francesc Macià, Mare de Déu de Montserrat i Fedac-Súria, elegitsdemocràticament pels seus companys i companyes.

En aquest nou curs, els membres entrants són Yasser Bouchankouk, Pau Cabrera Casado,Erika Jiménez Lazo, Mar Rodríguez Martín, Pol Rodríguez Martín i Jana Sánchez Hernández. Els membres sortints són Iñaki Garcia, Roger Garcia, Carla Migueles.

Rodríguez, Tania Núñez i Ríos, Jaume Riera Galindo i Aleix Vers Delgado. La composició del Consell dels Infants es completa amb els membres que hi segueixen des del curs passat: Berta Cabrera Valle, Jordi Fàbrega Duarri, Iván Gandul Rubia, Judit Navarro Martí, Marc Sala Faig i Abril Valera Nicolau.

En el transcurs de l'acte de renovació parcial, l'alcalde Josep Maria Canudas i la regidora Carme Besa van donar la benvinguda als nous components del Consell i van agrair el treball realitzat pels membres d'aquest organisme durant el curs passat, que va estar centrat en la campanya 'Tracta'm bé' pels bons tractes i el respecte a les persones grans, amb la col·laboració del Consell Municipal de la Gent Gran.

L'alcalde de Súria va remarcar que el Consell dels Infants ha treballat en "força projectes i iniciatives" que han servit perquè l'Ajuntament conegui l'opinió dels nens i nenes de la vila, avançant cap a una gestió "oberta i plural, pensada per als ciutadans de totes les edats".

Per la seva banda, la regidora de Benestar Social va parlar del Consell com "una experiència educativa" per tal que els infants participin en la millora de la societat i s'apropin a les institucions de la vila.