Treballs de millora del ferm de la BV-4501 a Pineda de Bages

Des d'aquest dilluns i fins el proper divendres 3 de novembre, l'Ajuntament de Sant Fruitós realitzarà un seguit de treballs de millora de la carretera BV-4501 al seu pas per Pineda de Bages, concretament entre els quilòmetres 2,6 i el 6,9. Segons han informat fonts municipals, els treballs consisteixen en el fresatge i la reposició del ferm amb aglomerat en calent en els trams malmesos i les tasques es realitzen des de les 8 del matí i fins a les 7 del vespre.

Mentre s´executen els treballs es regula el transit donant pas alternatiu entre els vehicles que circulin per aquesta via per ambdós sentits