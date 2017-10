Ercros presenta l'ERO per tancar la planta de Cardona i deixar el runam a mig treure

El que feia dies que es donava per fet però l'empresa no confirmava s'ha fet realitat aquest dilluns. Ercros va formalitzar ahir l'Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) de la planta que té a Cardona i que porta a terme l'explotació del runam vell. No només per a la factoria bagenca, sinó també per a les que té a Flix i Tar-ragona. Ahir al matí la companyia va reunir els representants del comitè d'empresa per presentar-los el detall de la proposta, que a la pràctica suposarà el cessament de l'activitat que fins ara es duia a terme. Amb dos efectes directes molt clars: la pèrdua de llocs de treball a Cardona, d'una banda, i que l'antiga terrera quedarà a mig retirar i pendent de restaurar, de l'altra. Amb el runam a mig explotar, es calcula que ara hi ha acumulats entre 4 i 4,5 milions de tones de mineral.

A partir de la reunió d'ahir s'obre un període d'un mes de negociació entre les parts. Ercros es va limitar a un comunicat que va fer públic ahir en què informava que ahir havia iniciat «el procés de negociació» amb els representants dels treballadors per «acordar la reestructuració de personal derivada del tancament de les plantes de producció de clor amb tecnologia de mercuri de les fàbriques de Flix i Vila-seca, així com el tancament de la fàbrica de Cardona, que és la que subministra matèria primera (clorur sòdic) a aquestes plantes».

Segons el comunicat, aquesta negociació afecta un total de 132 persones, 34 de les quals perta-nyen a la fàbrica de Cardona; 48, al Complex de Tarragona; i 50, a la fàbrica de Flix. La companyia afirma que està «en condicions d'oferir recol·locació en altres centres del grup a les persones afectades» per aquest expedient, ja que el nombre de sol·licituds que ha rebut «de jubilació parcial voluntària», tant en les plantes que cessen com les que mantenen l'activitat, és de 145, de manera que quedarien oberts aquests llocs de treball. Lògicament, però, aquest fet obligarà els seus treballadors a haver de desplaçar-se fins a alguna altra fàbrica del grup si volen conservar la feina. Ahir, fonts del comitè de treballadors de Cardona van valorar molt negativament l'ERO perquè, segons han assegurat, la planta més propera que tenen és a Cerdanyola del Vallès, on només hi ha sis places lliures, i els centres on hi ha més jubilacions són fora de Catalunya. Ercros té plantes a Sabiñánigo i Montsó (Aragó), Aranjuez (Madrid) i Almussafes (València). Jesús Ribera, membre del comitè d'empresa, va confirmar la constitució de la taula negociadora, que es mantindrà oberta els pròxims 30 dies.

En el seu comunicat, la companyia també argumenta, tal com ja havia avançat en el seu moment Regió7, que el tancament de les plantes s'ha de fer abans de l'11 de desembre del 2017 «en compliment de la Decisió d'Execució de la Comissió Europea, de 9 de desembre del 2013, que conté les conclusions sobre les millors tecnologies disponibles per a la producció de clor i on queda prohibit l'ús de la tecnologia de mercuri a partir de la data esmentada». S'ha de passar a fer-ho amb un altre tipus de procediment (cèl·lules de membrana), tecnologia que requereix una sal més purificada que, segons fonts de la plantilla de la planta, Ercros considera que la del runam de Cardona no li ofereix. La d'aquesta activitat és una mort anunciada des de fa gairebé un any i mig, malgrat que en tot aquest temps Ercros mai no havia volgut desvelar els seus plans.