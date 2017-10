FGC renova la maquinària del funicular de Sant Joan

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) renova la sala de màquines del Funicular de Sant Joan. A partir del dia 2 de novembre, i fins el dia 16 de març de 2018, aquest transport estarà fora de servei mentre es duguin a terme els treballs de renovació. Concretament, Ferrocarrils canvia tot l´accionament principal de la infraestructura, instal·lant un sistema nou format per una politja, una contrapolitja, un reductor, un sistema de fre i un motor trifàsic. La nova instal·lació també inclou la renovació de tota la xarxa elèctrica associada al sistema, així com la de la sala de control del funicular. També se substitueixen les politges de la via.

Aquestes actuacions, amb una inversió de 2,2 milions d´euros, permeten millorar els estàndards de qualitat del funicular i minimitzar el nombre d´aturades o d´avaries en el servei habitual.

Revisió anual del funicular

Ferrocarrils aprofitarà aquests mesos per dur a terme també els treballs de revisió periòdica anual i de manteniment que s´han de realitzar a les instal·lacions i al material mòbil. Aquestes actuacions, que es fan de forma periòdica, permeten substituir aquells components complexos que requereixen d´aturades de més d´un dia per fer-ho i que no es poden canviar en tasques de revisió setmanals o mensuals per la incidència que podrien tenir en el servei habitual.

Tant el Cremallera com els Funiculars de Montserrat (Sant Joan i Santa Cova) han experimentat en els darrers anys un creixement constant i continuat en el nombre de visitants. De fet, ara ja s´ha arribat al milió de viatgers a l´explotació, xifra que s´assolia tradicionalment al desembre.

Així, un total de 1.081.538 usuaris han viatjat amb el cremallera i el funiculars de Montserrat, xifra que representa un increment del 25% més que l´any passat i el que fa preveure finalitzar l´exercici amb xifres rècord.

Un dels factors clau en l´augment de visitants ha estat, segons la companyia, la recuperació del turisme interior de proximitat. Un altre fet determinant han estat els paquets turístics combinats que comercialitza FGC des de Barcelona, combinant el tren de la línia R-5 més el cremallera i diferents serveis de Montserrat. I una altra part d´aquest creixement també respon a les estratègies de captació de clients que FGC ha establert en els últims anys.