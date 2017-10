Mor als 93 anys Joan Masats, Fill Predilecte de Castellbell

Castellbell i el Vilar ha perdut aquest dilluns la figura de Joan Masats i Llover, Fill Predilecte del poble i distingit com a historiador local, que ha mort a l'edat de 93 anys. El funeral tindrà lloc aquest dimarts, a a 2/4 de 5 de la tarda, a l'esglèsia del Borràs.

Tot i que sempre des del vessant autodidacte, Joan Masats es va distingir per la seva passió per la crònica i la història local. Fruit d'aquesta passió, va esdevenir el fundador de la publicació local El Brogit, que encara perviu, i durant anys en va ser el director. Molt vinculat al teixit associatiu local, la seva afició per la petita història el va dur també a l'edició d'alguns llibres d'aquest àmbit. En concret, va ser l'autor d'una història sobre el cremallera de Montserrat (del que n'era apassionat ja que vivia davant del que havia estat el seu antic trajecte) amb motiu del seu centenari, el 1982; sobre la figura del guerriller durant la Guerra del Francès Mansuet Boxó; i sobre personatges de Castellbell i el Vilar.

El centre cultural que hi ha al barri del Burés porta el seu nom des de l'any 2009. Ja anteriorment, a final dels 90, l'Ajuntament va concedir-li, en un acte solemne, la distinció del nomenament de Fill Predilecte de Castellbell i el Vilar. El gener del 2011 va anunciar que donava el seu arxiu particular, d'imatges i documents relacionats amb la història local, a l'arxiu municial de Castellbell.