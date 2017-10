El Papa declara venerable el sacerdot bagenc Magí Morera

El papa Francesc ha autoritzat la promulgació del decret sobre l'heroïcitat de les virtuts del sacerdot Magí Morera i Feixas, nascut a Sant Mateu de Bages, el que significa que sigui declarat venerable, el pas previ per ser nomenat beat i després sant. El decret destaca que Morera "va ser un religiós i un sacerdot que va viure amb constància i alegria les virtuts teologals, cardinals i altres, així com aquelles més característiques de la seva vocació i missió". Aquest és el segon dels quatre passos (serf de Déu, venerable, beat i sant) al camí cap al reconeixement de la santedat d'un fidel.

Magí Morera i Feixas va néixer en Castelltallat (Sant Mateu de Bages), el 16 de novembre de 1908. Va ser l'últim de dotze germans i va quedar orfe de pare als 17 mesos. Va ser la seva mare qui li va educar en la fe cristiana i va cultivar la seva vocació religiosa i sacerdotal. Va fer la professió religiosa a Barcelona el 25 de setembre de 1925 i va ser ordenat sacerdot l'1 de novembre de 1933. Va ser superior general de la congregació dels Fills de la Sagrada Família durant 18 anys i va promoure la construcció d'un temple en honor de la Sagrada Família a Roma, a més de treballar a favor les famílies i de la joventut. Morera va morir a Barcelona el 28 de juny de 1984, víctima d'un tumor que, segons recull la documentació religiosa, "va suportar amb paciència". Les seves restes descansen a la capella dels Màrtirs per la Família de la parròquia Sant Josep Manyanet de Barcelona.

El procés sobre Magí Morera es va instruir a Barcelona durant els anys 2004 i 2005 i el 2007 la Congregació de les Causes dels Sants va declarar la validesa del procés diocesà. El mateix any va ser presentada la ponència sobre la vida i les virtuts del 'serf de Déu' i el 2016 i 2017 els consultors teòlegs i els cardenals i bisbes de la Congregació de les Causes dels Sants, respectivament, van donar resposta positiva a la pregunta sobre l'exercici heroic de les virtuts Magí Morera.

En la causa es destaca que Morera, enamorat de la Sagrada Família de Natzaret i de la seva vocació, va ser "un religiós i un sacerdot humil, pobre, obedient, alegre i candorós, de gran fe, amor a Déu i esperança cristiana que sabia infondre als altres". "Posseïa l'esperit d'una intensa oració, el do de consell, un ardent zel per la salvació de les ànimes i una extraordinària caritat cap al proïsme, especialment els necessitats, els malalts i els més febles", s'afegeix en la causa.