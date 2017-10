Els rètols de Sant Fruitós indiquen que és un municipi de la República Catalana

El govern municipal de Sant Fruitós de Bages ha col·locat aquest dimarts al migdia dos rètols amb els indicatius de «municipi de la República Catalana» a les senyals d´entrada al poble des de la N-141 per La Rosaleda i per Torroella de Baix.

Es tracta de les mateixes senyals d´accés amb el nom del poble on fins ara s´apuntava que era «municipi per la independència», i que s´han substituït per unes de noves amb la voluntat «d´actualitzar-les» en relació «a la nova situació del país», segons ha explicat l´alcalde, Joan Carles Batanés. Els rètols es van encarregar amb la proclamació de la República Catalana, divendres passat, «i avui els hem tingut, i els hem posat».