Sallent convoca una tallada de cabells contra el càncer infantil

Sallent farà avui a la tarda una iniciativa solidària en favor del futur centre oncològic infantil de l'Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona. L'acadèmia Go Idiomes ha convocat una tallada de cabells popular dins la campanya «Posa't al seu cap», impulsada per la Policia Local de Terrassa. La proposta convida els ciutadans a rapar-se el cap o a tallar-se la cabellera (si fa més d'uns 20 centímetres), com a mostra de solidaritat amb els infants que perden els cabells amb el tractament que reben. A més, la cabellera de les dones serveix per a la confecció de perruques. Tothom que vulgui participar-hi podrà fer-ho a la plaça d'Anselm Clavé, entre les 5 de la tarda i les 8 del vespre.