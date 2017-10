Sallent talla 35 melenes en una campanya per la lluita contra el càncer infantil

Amb sorpresa però satisfeta, «avui dormiré molt bé». Així és com ha reaccionat Tània Montalà, de 18 anys, al veure´s per la pantalla del mòbil després d´haver-se rapat gairebé fins al zero la llarga melena que li arribava fins més avall de mitja esquena. És una de les 35 persones que s´han sumat activament en el projecte «Posa´t al seu cap», per recollir fons en benefici del futur hospital d´oncologia infantil de Sant Joan de Déu de Barcelona, i que aquest dimarts ha arribat a Sallent de la mà de l´acadèmia Go Idiomes i la col·laboració de cinc perruquers.

Entre les 5 i les 8 de la tarda, la plaça d´Anselm Clavé es va convertir en una perruqueria per on van anar passant nombrosos veïns atrets per la campanya que s´hi feia. La majoria hi anaven a mirar, però 35 persones (d´entre les quals només un home), van contribuir en la causa, tallant-se els cabells fins a un mínim de 20 centímetres per poder-ne fer perruques, i n´hi va haver 3 de més arriscats que es van rapar. En el cas de Tània Montalà, «feia temps que em corria la idea pel cap, i avui m´he acabat de decidir». I no s´hi va posar per poc: «ja que dono el cabell, que se´n pugui fer una bona perruca». Albert Espinalt, professor de l´acadèmia impulsora de l´acte, o Rosa Castillo, també es van tallar els cabells. «Em sento alliberada i contenta» d´haver contribuït en la causa, explicava Castillo, amb 20 centímetres menys de melena.

L´acadèmia va canviar el Halloween que celebra cada any per aquestes dates per l´acte benèfic d´ahir, que es va complementar amb actuacions musicals i amb el testimoni d´un santpedorenc a qui van amputar una cama com a conseqüència d´un càncer que va patir amb 14 anys.

El preu mínim per tallada era de 5 euros, i per 3 euros més també es podia col·laborar comprant una xapa contra el càncer infantil. L´organització no ha fet encara el recompte dels diners recaptats a l´espera de tancar la campanya de venda de xapes, possiblement fins demà.