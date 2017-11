Sant Fruitós provarà la recollida de residus amb contenidors amb xip

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages preveu posar en marxa l'any vinent una prova pilot per a la recollida de residus a través de contenidors que tenen un control d'accés amb una targeta amb un xip. Així ho preveu el pressupost municipal del 2018 que el consistori santfruitosenc va aprovar aquest dilluns i que ascendeix a 10 milions d'euros, el 2% menys que l'exercici anterior.

El pressupost per a l'any vinent es caracteritza, segons han informat des del consistori, per l'ampliació de serveis. Entre les partides hi ha el nou sistema de recollida de residus que preveu implementar, inicialment, als nuclis de Torroella de Baix i a la Rosaleda. El nou model suposarà la instal·lació de 16 contenidors que es podran utilitzar mitjançant l'ús d'una targeta magnètica que permet obrir i tancar el contenidor i que registra la utilització que en fan els ciutadans.

El regidor d'Hisenda i Medi Ambient, Xevi Racero, ha explicat que el sistema suposa «un canvi de paradigma en la recollida de residus» i que la seva implantació requereix una redistribució de zones on hi hagi els cinc contenidors, els de rebuig i orgànica tancats i la resta oberts. Segons Racero, es tracta d'un model «molt eficient» i amb un índex de reciclatge similar al porta a porta. En aquests moments, s'estan fent els estudis previs i es treballa amb la possibilitat de posar-ho en marxa el primer trimestre de l'any vinent.



Anàlisi de l'ADN dels gossos



L'Ajuntament de Sant Fruitós també preveu posar en marxa altres serveis com l'anàlisi d'ADN dels excrements dels gossos per tal de poder identificar als propietaris incívics. El consistori ha tingut l'assessorament de la Mancomunitat del Cardener, que ja ha posat en marxa el sistema a Callús i Súria. També destinarà una partida de 18.000 euros al programa de millora de mobilitat als barris perquè la gent gran i amb mobilitat reduïda puguin accedir al nucli urbà amb viatges d'autocar bonificats. La renovació de la pàgina web és un altre dels serveis que es milloraran l'any vinent.

Pel que fa a les inversions previstes, hi ha les reformes al camp de futbol municipal «on es modificaran els accessos i es reubicarà i ampliarà l'espai dels vestuaris i el bar», apunta Racero, amb un pressupost de 240.371euros. També es preveu l'adequació d'un nou espai per a la creació d'un casal de joves al Nexe-Espai de Cultura (120.000 euros), la rampa de la passera de la Rosaleda (56.000 euros), la reordenació de la senyalització viària a les Brucardes (30.000 euros) i la instal·lació de marquesines a les parades d'autobús (64.000 euros).

Segons apunten des de l'Ajuntament, en l'elaboració d'aquest pressupost, s'han pogut reduir considerablement les partides derivades del consum energètic fruit de l'aposta realitzada en els anteriors exercicis per la inversió en tecnologia led i l'adquisició de vehicles elèctrics. En els darrers 4 anys la previsió inicial del pressupost per a subministraments s'ha reduït el 36,6% i es passa de 703.300 euros previstos per al 2015 als 445.865 euros pressupostats per al 2018.

En aquest exercici s'aposta per continuar treballant en aquest mateix sentit amb la instal·lació d'una caldera de biomassa al camp de futbol i en el futur també es preveu una xarxa de calor entre l'escola Monsenyor Gibert i la llar d'infants. També s'instal·laran plaques solars fotovoltaiques en diferents equipaments municipals ( l'Ajuntament, el Nexe i la biblioteca) que suposaran un estalvi directe de 9.600 euros.