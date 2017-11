El BOE certifica avui el cessament de Laura Vilagrà com a delegada territorial de la Catalunya central

Laura Vilagrà ja no és la Delegada del Govern de la Generalitat a la Catalunya central. El delegat del Govern de l'Estat, Enric Millo, ho havia anunciat dimarts a la nit, després de la reunió del Consell de Ministres de la mateixa tarda, però l'ordre no havia estat publicada al BOE i, per tant, no era oficial. Aquest matí, ja s'ha publicat. Es troba en la mateixa situació la delegada territorial de l'Alt Pirineu i Aran, Maria Rosa Amorós.

Vilagrà aquest matí no tenia previst acudir a la delegació del Govern i, de moment, i a primera hora no ho ha fet, segons fonts properes a la delegada. De totes maneres, tampoc no hi havia anunciada cap voluntat de plantar cara al govern i de no complir l'ordre, pel que se suposa que en algun moment del dia d'avui podria passar a acomiadar-se dels treballadors de la delegació i a recollir allò que tingui al seu despatx.

En l'ordre del BOE es fixa el cessament, però no es preveu que hi hagi substituts.

El cessament està relacionat amb l'aplicació de l'article 155 de la Constitució amb la interpretació que n'ha fet el Govern de l'Estat. Juntament amb tots els delegats territorials, el Govern de l'Estat també cessa el personal eventual que en depenia. En el mateix acord se suprimeix la Secretaria per al desenvolupament de l'autogovern, l'Oficina per a la millora de les institucions de l'Autogovern i la Comissió Interdepartamental per al desenvolupament de l'autogovern. I es fa el cessament de les persones que han estat al davant d'aquestes institucions,

També s'ha cessat Lluís Juncà, que era el coordinador dels delegats del Govern, a partir de la Secretaria General del Departament de la vicepresidència i d'Economia i Hisenda, i a Carles Pi-Sunyer, una de les persones que havia intervingut en l'estructuració del procés per a la independència, i que ara era director de l'Institut d'Estudis de l'Autogovern.

Vilagrà, militant d'ERC, va ser alcaldessa de Santpedor i ha estat una de les veus més autoritzades de la nova fornada de polítics republicans. Ha estat delegada del Govern en aquesta darrera legislatura.