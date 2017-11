Sallent canvia el planejament per mantenir la futura residència a la Fàbrica Vella

L'Ajuntament de Sallent ha aprovat una modificació del planejament de la zona de la Fàbrica Vella per tirar endavant el projecte de la residència.

A finals de l´any passat, quan el consistori sallentí ja tenia tots els documents favorables per tirar endavant la residència, es va aprovar una modificació del reglament de domini públic hidràulic que establia un nou mapa de les zones de flux preferent del riu Llobregat que impedia construir l´equipament residencial tal com estava previst. Amb aquesta modificació, es proposa enretirar l´edifici cap al carrer Camp de la Bota i cap al Pont de la Concòrdia.

Tot i tenir el permís en aquell moment per tirar endavant la residència, tal com s´havia plantejat, el consistori sallentí va decidir aturar el projecte momentàniament per poder adherir-se també a aquest nou reglament i garantir doblement la seguretat i la viabilitat de la construcció de la residència a la zona de la fàbrica vella.

En aquest moment, l´equip de govern, després d´analitzar alternatives diverses d´ubicació considera que el millor lloc segueix sent la zona de la Fàbrica Vella, ja que el terreny és propietat municipal, compta amb una ubicació central a la població, i permet construir un equipament rodejat de zona verda per ús dels residents i del conjunt de la població.

Segons l´alcalde de Sallent, David Saldoni, "aquesta tramitació serà més llarga, però permetrà esborrar tota la incertesa i dubtes que s´han intentat posar sobre aquest projecte, en relació a la inundabilitat i possibilitat o no de construir-se."