Moda, cerveses artesanes i ´food trucks´ es fusionen a Sant Vicenç

Sant Vicenç posa en marxa des d'aquest divendres a la tarda i fins diumenge (3, 4 i 5 de novembre) un festival de tres dies, el Carpe Birrem, que fusionarà moda i gastronomia sota l´aixopluc del porxo de Cal Soler. Es tracta d´una nova iniciativa que comptarà amb productors de cerveses artesanes, desfilades, oferta de food trucks, música i activitats per als infants.

Es tracta d´un certamen itinerant, que ja té precedents a la Catalunya central, com ara a Moià, però al qual s´afegeixen elements propis per complementar-lo. El més destacat en aquest festival Carpe Birrem de Sant Vicenç és que hi haurà un espai de comerços de l´àmbit de la moda, i que dissabte al vespre es rematarà amb la desena edició de la desfilada del Racó de la Moda. Enguany, s´ambientarà amb actuacions i una escenografia inspirades en les pel·lícules de Tim Burton.

Pel que fa a la gastronomia, hi haurà productors de cerveses artesanals de diferents punts del país, i una àmplia varietat de menjars (hamburgueses, creps, gofres...) per degustar a les food trucks que hi faran parada. Els més petits tindran inflables a la seva disposició. El certamen començarà avui a les 6; demà estarà actiu d´11 del matí a 12 de la nit, i diumenge des de les 11 del matí fins a les 8 del vespre.