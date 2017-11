Les obres d'una rotonda de Cardona s'aturen per fer nous estudis del subsòl

Les obres de construcció de la rotonda que s´ha projectat a la cruïlla de la carretera BV-3001 amb el carrer que porta cap al camp de futbol i el complex del Parc Cultural de la Muntanya de Sal de Cardona s´han deixat temporalment en suspens. El setembre es van posar en marxa els treballs relatius a aquest projecte, que promou la Diputació de Barcelona, a petició de l´Ajuntament, i té finançament de les dues administracions.

La primera actuació que l´empresa adjudicatària de l´obra va portar a terme va ser l´estudi geotècnic de la zona on s´ha de fer la intervenció.

Els resultats d´aquest estudi han comportat la necessitat de fer un recàlcul de les fonamentacions i, d´acord amb això, que es plantegi el projecte arqueològic a desenvolupar. Per aquest motiu s´han suspès les obres fins a disposar del nou replantejament de projecte. La construcció d´aquesta nova rotonda ha de servir per millorar la mobilitat d´un nus molt important de la vila. Es tracta d´una zona amb un fort pendent descendent on els vehicles circulen a altes velocitats en la intersecció.

A més a més, amb la nova rotonda els vehicles i autocars que surten de la carretera de la mina podrien fer un gir a l´esquerra i accedir fàcilment al centre de la vila. El projecte de la rotonda incorpora també l´accés a la nova zona esportiva, nous passos de vianants, nova il·luminació i la renovació del ferm.