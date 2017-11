Les velles històries de bruixeria atrauen una multitud a la fira de Sant Feliu Sasserra

Una història contada tantes vegades i tantes vegades per explicar». Amb aquesta declaració d'intencions s'obrien ahir al matí les representacions teatrals de la Fira de les Bruixes de Sant Feliu Sasserra. Una festa que enguany arribava a la majoria d'edat amb bon estat de salut i amb més públic que mai. Les històries de bruixeria de fa prop de 400 anys, que inspiren els espectacles teatrals, i les parades d'esoterisme i productes artesanals van desbordar el nucli antic del petit municipi bagenc, que va arribar a reunir més de 5.000 persones.

A les 11 del matí, ja hi havia llargues corrues de cotxes que arribaven pels diferents accessos al municipi i, al cap d'una hora, trobar un aparcament o moure's entre els carrerons del nucli antic era pràcticament una odissea. Una afluència de visitants que l'alcalde de Sant Feliu, Joan Ramon Soler, afirmava no recordar i qualificava d'«espectacular».

Herbes remeieres, productes relacionats amb l'esoterisme, tarotistes, figures de bruixes de tots colors i mides i sobretot productes artesanals omplien els carrers i places de la vila. Una oferta comercial que compartia protagonisme amb les diferents escenes teatrals que es van anar succeint al llarg de tot el dia i que recorden les dones que van ser acusades de bruixeria amb un fil argumental que enguany girava a l'entorn d'una dona (bruixa) dolenta i manipuladora.

Sota la direcció, per segon any consecutiu, de Tomeu Amer i Montse Rodríguez, una vuitantena d'actors locals van anar desgranant les històries de bruixeria que començaven amb les espellofadores fent safareig al mig de la plaça, per continuar amb les cançons a l'entorn de les fetilleres que entonen els més petits de la colla fins a arribar al popular Samaniat, la mostra de balls i èxtasi de les bruixes en honor del mascle cabró, que s'ha convertit en una de les icones de la fira santfeliuenca juntament amb la penjada de les bruixes al serrat de les Forques.

El punt culminant de les representacions que recorden aquelles dones acusades i perseguides per la justícia en els processos de bruixeria de començament del segle XVII, arribava a la tarda amb el judici i l'escarni, que enguany va fer un gir i, com a novetat, la tortura es va fer a porta tancada i es podia veure a través d'una projecció. La processó fins al serrat de les Forques per penjar la bruixa amb una espectacular coreografia final de tots els actors amb una soga al coll, posava punt final a la intensa jornada de Tots Sants.



500 persones a la Fes-ta Bruixa

La fira va tenir el seu preàmbul dimarts al vespre amb la dissetena Fes-ta Bruixa, que enguany va protagonitzar la Companyia Insectotròpics amb el muntatge multidisciplinari La Caputxeta Galàctica. L'espectacular muntatge multimèdia que versiona el popular conte va reunir 500 persones a la plaça de l'Església. Després, la festa es va traslladar a l'Ateneu amb el concert amb Murmuros i Sixtus Versions.