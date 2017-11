ERC discrepa de la inversió prevista per al nou camp de futbol de Sant Vicenç

El projecte de l´equip de govern de Sant Vicenç passa per fer completament nou el camp actual, allà on és

El grup municipal d'ERC a Sant Vicenç –que és a l'oposició a l'Ajuntament– discrepa del pla d'inversions previst per l'equip de govern (Convergència) per a l'any que ve, que se centra sobretot en fer realitat el projecte del nou camp de futbol. Els republicans argumenten que el finançament d'aquesta obra no està prou garantit, però sobretot difereixen de l'aposta que ha fet l'executiu local per fer realitat aquest projecte, per al qual s'ha calculat un cost d'1,4 milions d'euros.

Esquerra comparteix que fer realitat el nou equipament és necessari, però defensa que es faci en un emplaçament totalment nou, mentre que el projecte que hi ha sobre la taula parteix d'una remodelació integral del camp actual. És a dir, el manté en la mateixa ubicació.

ERC ha posat de manifest la seva discrepància després de l'aprovació, en el darrer ple municipal, del pressupost de l'Ajuntament per al 2018, que recull com a inversió estrella l'inici de les obres del camp. Aquesta formació sosté que l'augment que es produeix en el capítol d'inversions «que es podria considerar positiu si el finançament estigués garantit, però no és així, ja que falten avals per part de les administracions que haurien de donar les subvencions». És en aquesta línia que exposen que no comparteixen el projecte de reforma del camp de futbol, «pels dèficits que comportarà mantenir-lo en la mateixa ubicació, no perquè el poble no necessiti un camp de futbol digne».

El grup municipal d'ERC argumenta que el camp actual ja fa anys que ha quedat petit, i que hi ha importants problemes d'aparcament i de pas a la cruïlla entre Joan Cadevall i Maria Matilde Almendros, que es podrien agreujar si es desplaça el camp cap a aquest punt. Per això defensen que es busqui una ubicació totalment nova, on es pugui construir un equipament dimensionat no només per a la pràctica exclusiva del futbol, sinó per a altres disciplines com l'atletisme.

Pel que fa a la resta d'aspectes del pressupost previst per a l'any que ve, Esquerra també insisteix a demanar nous ajustos en l'àmbit de l'impost de béns immobles. Segons els republicans, a la pràctica l'any que ve es generarà «un augment de 350.000 euros en els ingressos per l'IBI», augment que qualifiquen d'«enorme, sobretot tenint en compte que s'ha venut la idea de congelació dels impostos, quan hi ha regularitzacions cadastrals que causaran aquest increment». Per això, insisteixen a reclamar «una revisió cadastral, una reducció dels impostos i un augment de les bonificacions de la plusvàlua en casos de viduïtat».