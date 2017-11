El ple de Castellbell, governat pel PSC amb majoria, rebutja els empresonaments

L'Ajuntament de Castellbell i el Vilar, governat pel PSC amb majoria absoluta, ha aprovat aquest divendres al migdia per unanimitat, en un ple extraordinari, una moció de rebuig a la decisió de l´Audiència Nacional d´empresonar part del Govern de la Generalitat i dels presidents d´Òmnium Cultural i de l´Assemblea Nacional.

En relació a aquests fets, la moció manifesta que "el respecte a les decisions judicials no pot mai ser un obstacle per qüestionar-les, més encara quan aquestes resolucions com la de l'Audiència Nacional del dia d'ahir comporten la pèrdua de llibertat de representants legítims dels ciutadans de Catalunya, i els seus efectes afebleixen el marc de convivència democràtica que el nostre sistema polític ha de protegir".

El text deixa constància que l´Ajuntament de Castellbell i el Vilar "referma amb igual força de convicció el respecte a la legalitat com a principi democràtic i el compromís amb el diàleg i la negociació com a elements bàsics per a la convivència i llibertat, sota els valors del pluralisme i la participació política en una societat democràtica, i que aquestes decisions judicials comprometen greument aquests valors".

En els acords, els regidors de l´ajuntament de Castellbell (PdeCat, ERC i PSC) "condemnen l´empresonament del vicepresident Oriol Junqueras, set consellers, i dels Presidents d´Òmnium Cultural i l´ANC, considerant que la mesura s´ha adoptat de forma restrictiva i contra els principis generals del dret penal de proporcionalitat i d´intervenció mínima", i demanen "la seva immediata posada en llibertat".

També reclamen "la suspensió immediata dels processos judicials relacionats amb el conflicte català, atesa la situació de convocatòria electoral, i així facilitar un marc de resolució del conflicte polític, mitjançant l´acord i el diàleg".

En la moció també exposen, amb motiu de la petició d'excarceració dels presidents d'Òmnium Cultural i de l'Assemblea Nacional Catalana, que "no volem que decisions injustes contribueixin a augmentar la tensió social i provoquin trencaments en la convivència en els nostres pobles i ciutats. Volem diàleg. Volem un acord, que fins ara el govern espanyol ha negat. Ens sentim apel·lats a la responsabilitat de contribuir a l´entesa, sense trencar cap element, cap via que la faci possible. Volem que l´Estat espanyol deixi d´alimentar tot espiral de reacció o actuacions extremes que entorpeixin els espais de diàleg i convivència pacífica del nostre país", conclou la moció aprovada.

També s'acorda comunicar aquesta resolució al Parlament de Catalunya, al Congrés dels Diputats, al Senat, al Parlament Europeu, l´Associació Catalana de Municipis, a la Federació de Municipis de Catalunya, al PdeCat, ERC, PSC, CSQP, C´S i PP.