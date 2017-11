Sallent inicia el procés per reubicar la futura residència fora de zona inundable

L'Ajuntament de Sallent ha aprovat una modificació del planejament de la zona de la Fàbrica Vella per poder mantenir en aquest emplaçament el projecte de la residència de gent gran, que s'ha vist encallat pels canvis en les normatives d'inundabilitat (l'àrea on es preveu és al costat del riu Llobregat). A la pràctica, el que es pretén amb els canvis és un lleuger desplaçament de la ubicació prevista, de manera que s'ajusti als nous paràmetres hidràulics.

En concret, s'enretirarà l'edifici cap al carrer Camp de la Bota i cap al pont de la Concòrdia. «Tindrà els mateixos metres, la mateixa capacitat, i la mateixa ubicació. Simplement queda desplaçat respecte del projecte inicial els metres necessaris perquè no estigui en sòl de flux preferent del riu», ha explicat l'alcalde de Sallent, David Saldoni, que ha afegit que «aquesta és la modificació de planejament, però ara hem de tornar a ubicar la residència modificant el projecte per encabir-lo aquí». Saldoni ha posat de manifest que «aquesta tramitació serà més llarga, però permetrà esborrar tota la incertesa i dubtes que s'han intentat posar sobre aquest projecte, en relació a la inundabilitat i possibilitat o no de construir-se».

Tal com ja va explicar Regió7, el consistori sallentí preveia començar les obres de la nova residència al llarg d'aquest any i que el nou equipament pogués entrar en servei el 2019. Però una nova normativa ho va complicar.

El projecte que el consistori tenia sobre la taula estava avalat favorablement per diversos informes de l'Agència Catalana de l'Aigua, però el 29 de desembre passat, l'Estat va aprovar una modificació del reglament del Domini Públic Hidràulic, que establia més restriccions sobre noves activitats en zones de flux preferent, entre les quals, les residències de persones grans, i això posava en dubte la viabilitat del projecte de Sallent. L'Ajuntament va decidir aturar-lo fins que l'ACA determinés si la Fàbrica Vella es trobava o no dins d'aquest flux preferent del Llobregat, i finalment es va determinar que sí.

L'ACA va definir com a zona de flux preferent aquella en què «el corrent de l'aigua és més significatiu i capaç de provocar danys importants a béns i persones». Aquestes zones es consideren perilloses per la possibilitat que hi hagi «calats d'aigua superiors a 1 metre o velocitats superiors a 1m/s». Després d'analitzar l'àrea on es volia construir la futura residència en l'àmbit de la Fàbrica Vella, l'ACA va determinar que una part de l'edifici quedava afectada i proposava modificar-ne la ubicació.

Segons ha detallat l'alcalde, a la pràctica el canvi que es portarà a terme afectarà aproximadament el 20 % de l'edifici de tres plantes (tot i que és un espai on hi havia integrades les turbines). Saldoni ha precisat que «tampoc no caldrà fer un projecte totalment nou, però s'ha d'adequar l'edifici, i tornar a fer el càlcul de les estructures, determinar on han d'anar els pilars..., de manera que hi ha una gran part de feina feta, però una altra part s'haurà de tornar a fer».

A partir d'ara, el que es preveu és que un cop s'hagi fet l'aprovació provisional de la modificació de planejament, ja es començarà a treballar en el nou projecte. «No hi vull posar terminis, però nosaltres intentarem anar el més ràpid possible», ha dit el batlle sallentí, que ha posat en relleu que «amb aquesta modificació de planejament, com que està enfocada a construir aquesta residència, tots els informes sectorials que hi haurà, si són favorables, voldrà dir que el projecte pot avançar. I, si no, caldria fer els canvis necessaris. Volem evitar qualsevol ombra de dubte sobre el projecte».