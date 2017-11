Càritas de Sallent convoca el sopar benèfic per recollir fons

Sallent ha organitzat per al 17 de novembre el sopar solidari de Càritas. Un esdeveniment en què participen diversos restaurants que aporten, de forma desinteressada, la matèria primera per fer aquest àpat. Càritas ajuda les famílies amb risc de vulnerabilitat i d'exclusió social. Enguany, el sopar consta d'un menú degustació. Cada plat estarà elaborat pels restaurants que hi participen: Mas de la Sala, Ospi, Parador del Lleó, Masia Puigbó, Cal Josetxo, La Closca, La Sala, L'Illa i l'Embús, amb la col·laboració del Celler Sanmartí, Oller del Mas i MM Plats. El preu és de 25 euros i aniran destinats íntegrament a l'entitat. La data límit per apuntar-se és el 14 de novembre.