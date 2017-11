Monistrol farà obres de reforç en tres plantes en mal estat de l'ajuntament

El govern de Monistrol de Montserrat preveu fer obres de reforç estructural a l'edifici de l'ajuntament per assegurar l'estabilitat dels sostres en diversos nivells, tenint en compte que alhora són el terra de la planta de sobre. Les oficines municipals ocupen dos edificis que daten de final del segle XIX, amb bigues de fusta que presenten alguns moviments perquè s'han anat deteriorant, i que ara se substituiran per unes de noves de ciment o ferro.

L'estructura de l'edifici no perilla, «però com que les bigues fimbren», fa un parell d'anys que l'Ajuntament va demanar de fer un estudi sobre l'estat de l'edifici i ara ja es disposa del projecte de reforç elaborat per la Diputació, explica l'alcalde de Monistrol, Joan Miguel. Les obres es concentraran en els sostres de la planta-vestíbul, i també en els de la primera i segona plantes. Al ser dos edificis contigus amb plantes diferents, en el seu conjunt l'ajuntament de Monistrol té cinc sostres, però les obres només afectaran als de tres plantes.

Es tracta de la primera intervenció estructural que es fa en aquest immoble, tot i la seva anytiguitat, apunta l'alcalde. Temps enrere es va fer una millora de la façana, i també s'havien fet «actuacions puntuals» en altres parts de sostres , així com l'adaptació de l'espai per a serveis socials o la renovació total del terra de les dependències de la Policia Local, però mai no s'havia actuat en l'estructura. Joan Miguel puntualitza que les obres es limitaran a l'estructura horitzontal de l'edifici i en cap cas afectaran la verticalitat, com pilars o altres que, per altra banda, estan prou bé com perquè puguin resistir els canvis de bigues per unes de mes pesants, segons ha quedat pal·lès en l'estudi que s'ha fet.

L'execució de les obres s'ha previst per al 2018, si bé no hi ha cap data fixada, i un cop comencin, es preveu que la seva durada sigui de dos mesos. L'alcalde sosté que els treballs no haurien de comportar un alterament excessiu de la feina a l'Ajuntament perquè afecten espais diferenciats i no s'actuaria a tot arreu a la vegada, tot i que a hores d'ara encara no se sap com es procedirà. El que sembla segur és que temporalment s'haurà de traslladar l'Oficina d'Atenció al Ciutadà a la sala de plens, a banda d'alguns altres possibles petits canvis.

El projecte de reforç estructural de l'edifici de l'ajuntament de Monistrol va lligat a una subvenció per part de la Diputació de Barcelona, que es farà càrrec de la totalitat del cost. El pressupost previst per al conjunt de l'actuació puja a un total de 72.995 euros (amb IVA inclòs), a banda dels 8.500 euros més corresponents a la direcció d'obra.