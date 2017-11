El pressupost participatiu de Santpedor s'obre per primer cop a les propostes dels veïns

Veïns i associacions de Santpedor poden presentar al llarg de tot aquest mes de novembre propostes i projectes perquè siguin inclosos i votats en els pressupostos participatius del 2018. És el primer cop que s'obre a la ciutadania la possibilitat de plantejar projectes perquè l'Ajuntament els dugui a terme, després d'una primera experiència de pressupost participatiu, enguany, però que va permetra triar només entre opcions plantejades pel mateix consistori.

Enguany es destinen 60.000 euros (el triple que l'any passat) per empènyer iniciatives que, en aquesta edició, presentaran els mateixos santpedorencs. Les propostes es podran aportar durant tot aquest mes i les podran fer les persones de 16 anys o més, empadronades al poble, i les entitats legalment registrades al municipi. Els menors de 16 anys com són els estudiants de les escoles i els d'ESO poden presentar propostes signades per una persona major d'aquesta edat que n'assumeixi la representació formal.

Els 60.000 euros reservats per a aquesta iniciativa es destinaran a tres blocs de projectes segons la quantia que representin. Han de ser propostes d'inversió, és a dir, despeses destinades a la creació o millora d'infraestructures, creació o adquisició de béns de naturalesa inventariable per al funcionament dels serveis o altres despeses que tinguin caràcter amortitzable. Cal que les propostes que es presentin les pugui fer l'Ajuntament perquè són de la seva competència, se cenyeixin als costos màxims (fins a 30.000 euros), que donin resposta a una necessitat concreta i que siguin d'interès general i que no generin despesa futura.

Totes les propostes que es presentin caldrà que es determini que compleixen les bases. Es deixarà un marge de 5 dies per poder fer aclariments abans de fer pública la llista de propostes que es portaran a votació. Abans de votar i per tal que tothom conegui totes les propostes que hi ha sobre la taula, l'Ajuntament oferirà a totes les persones que n'hagin presentat la possibilitat d'explicar-la públicament en tallers participatius.

Finalment, les votacions es faran al llarg del mes de febrer i l'1 de març se'n sabran els guanyadors. Podran votar les persones empadronades a Santpedor que tinguin 16 anys complerts.