Sant Vicenç fa una actuació contra la processionària

L'Ajuntament de Sant Vicenç porta a terme aquests dies el tractament dels pins de les zones verdes amb el sistema d'endoteràpia que va realitzar l'any passat amb èxit. Segons fonts municipals, aquest mètode és «molt més respectuós amb el medi ambient i beneficiós per a la salut de les persones» perquè «s'evita polvoritzar productes químics a l'ambient. El consistori pretén substituir de manera progressiva els tractaments tradicionals de fumigació per aquestes tècniques més sostenibles. El tractament es realitza per combatre la processionària i evitar que els pins emmalalteixin i que, al mateix temps, les erugues d'aquesta plaga provoquin molèsties als usuaris dels parcs.