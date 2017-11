El projecte Viles Florides incorpora Sant Vicenç per la millora dels jardins

El projecte Viles Florides, iniciativa de la Confederació d'Horticultura Ornamental de Catalu-nya que promou la transformació de racons, pobles i ciutats de Catalunya a través de la planta amb flor, ha incorporat Sant Vicenç de Castellet a la llista de municipis.

Els promotors d'aquesta distinció destaquen que en els darrers anys Sant Vicenç ha fet «una aposta important» per la millora dels espais lliures, parcs i jardins de la població. «La creació de noves zones verdes i enjardinaments, recuperació i restauració de patrimoni, i millora dels espais existents ha propiciat un increment de l'ús social d'aquestes zones i consegüentment més benestar i qualitat de vida», afirmen.

També destaquen que aquestes millores han anat acompanyades d'altres «de gestió sostenible, amb un retorn en la salut i qualitat ambiental, com ara tractaments fitosanitaris a l'arbrat amb la tècnica d'endoteràpia, la instal·lació de sensors pluviomètrics per al reg, i el tractament i erradicació d'herbes a la via pública sense l'ús del glifosat, entre altres mesures».