Súria ha posat 4 multes de 100 euros des de l'inici de les batudes a l'estiu

La implantació del sistema del cens genètic caní es va iniciar el mes de març a Callús i Súria amb la campanya d'extracció de sang i l'elaboració del cens. En total, hi ha censats genèticament 810 animals als dos municipis. Aquest estiu van començar les batudes, que es fan esporàdicament, als dos pobles i fins ara s'han posat quatre multes de 100 euros a infractors de Súria. A Callús, de moment, no hi ha hagut cap sanció.

D'altra banda, des de la Mancomunitat Intermunicipal del Cardener, que ha impulsat la iniciativa, es treballa per incorporar millores en el sistema. En aquest sentit, ha iniciat també el servei de recollida específica de femtes en aquells casos en els quals persones incíviques deixin de forma reiterada els excrements en un mateix punt. D'aquesta manera, l'afectat pot trucar a l'Ajuntament i els serveis municipals poden recollir aquesta femta amb l'objectiu de trobar la persona que l'abandona i resoldre el problema.

Sant Joan de Vilatorrada és l'altre municipi de la Mancomunitat del Cardener que també té previst posar en marxa el cens d'ADN caní per posar fi a la presència d'excrements a la via pública. Des de la mancomunitat estimen que es podria començar a aplicar a final d'any. Altres municipis del Bages com Sant Fruitós i Castellbell i el Vilar també tenen previst posar en marxa aquest sistema.

El cens genètic és obligatori per a tots els gossos dels municipis que el tenen implantat i està regulat a través de l'ordenança municipal sobre tinença d'animals domèstics.