El control per ADN redueix la presència d'excrements de gos als carrers de Súria i Callús

Als carres de Súria i Callús «hi ha un abans i un després» de la posada en marxa del sistema per identificar a quin animal pertanyen els excrements abandonats a la via pública a través del cens genètic que permet multar el seu propietari. Així ho constata l'agent cívic de la Mancomunitat del Cardener Alfredo Merino, que, juntament amb una operària del servei de neteja, s'encarrega de fer, periòdicament, les batudes per recollir els excrements que després són analitzats.

Tot i que encara no està comptabilitzada la reducció de caques que ha suposat la posada en marxa, el mes de juny, d'aquest sistema pioner a Catalunya, participant en una de les batudes s'evidencia la dificultat per trobar defecacions al carrer. «Ara pràcticament no se'n troben i abans era un continu», explica Merino, mentre ens disposem a acompanyar-lo en una de les recerques.

Són les 9 del matí i davant de l'ajuntament de Callús l'agent cívic i una operària del servei de neteja municipal esperen l'arribada d'una patrulla de la Policia Local de Sant Joan, que els acompanya per garantir la seguretat i la custòdia de les mostres. Un cop tots els efectius que requereix el protocol són a lloc, comença la recerca. A pocs metres de la casa consistorial, a la mateixa carretera de Cardona, es troba la primera mostra. I comença el procediment de recollida i identificació.

L'agent cívic fa una foto de la femta que s'adjuntarà a la documentació «per si cal identificar-la» i l'operària, amb guants i mascareta, recull una mostra de l'excrement (que si és sec no serveix) i la diposita en un pot que queda precintat amb una etiqueta amb una referència. El protocol estableix que cal fer una acta de recollida de cada deposició, que ha de signar l'operari que recull la mostra i un oficial de la policia per certificar que es fa correctament.

La recerca continua en diferents carrers i es troben fins a 11 excrements analitzables. Un cop acabada la batuda, les mostres es posen en una caixa refrigerada i s'envien al laboratori per analitzar-les.



Batudes per sorpresa

Les batudes es fan en dies esporàdics, per sorpresa, per evitar la picaresca de la població. El dia abans es neteja la zona on es vol fer la recerca per assegurar que les deposicions siguin noves i l'analítica sigui efectiva. A Merino l'ha sorprès gratament la resposta de la gent: «em pensava que posarien més traves i seria més impopular però no ha estat així».

Passades les 11 del matí donem per acabada la batuda. 11 mostres d'excrements viatgen cap al laboratori per ser analitzades, i en el cas que el seu ADN es trobi al banc de dades el propietari de l'animal serà multat. La majoria d'infractors, però, no han censat el gos. Tot i així, la informació queda arxivada i si es censa es pot sancionar. Caldrà esperar unes tres setmanes per conèixer els resultats però tan sols amb l'elaboració del cens i les primeres batudes les infraccions han caigut en picat.