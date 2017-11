Rutes i un audiovisual són possibles vies de promoció

Per potenciar encara més el retaule, veïns i la parròquia de Salelles proposen accions conjuntes amb entitats i ajuntaments de l'entorn per promoure'l, per exemple, a partir del de noves rutes que l'integrin.

El rector, Manuel López, parla d'algun tipus de ruta artística que pugui lligar el retaule amb el castell romànic de Guardiola, Can Miralda de Sant Salvador, l'església preromànica de Sant Pere del Brunet o el Museu Comarcal de Manresa. La idea ja es va posar sobre la taula en el moment de la recuperació del retaule però de moment no ha prosperat. «Estem oberts, però caldria implicar-hi també els dos ajuntaments, el Museu Comarcal, o els Amics de la Seu...», apunta López.

El que ja hi ha en marxa és l'elaboració d'un treball de recerca sobre el retaule amb alumnes de batxillerat que s'aprofitarà per fer-ne difusió amb l'assessorament del professorat que el supervisarà. També es preveu impulsar un audiovisual a partir d'un esborrany ja fet sobre la història de Salelles i del retaule, lligada a la de Catalu-nya i a l'ermita.