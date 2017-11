Salelles acumula més de mig miler de visites concertades des que va recuperar el retaule

La parròquia de Sant Sadurní de Salelles ha rebut cap a unes 600 visites concertades en els poc més de 18 mesos que fa que va recuperar el retaule barroc. Així ho ha confirmat el seu rector, mossèn Manuel López, que és un dels responsables de les visites guiades juntament amb l'Associació Cultural Pro Retaule de Salelles, per bé que no es disposa de cap registre precís de visitants. A aquestes dades «s'hi haurien de sumar els escolars i les persones que han vingut a veure el retaule aprofitant la missa dels dissabtes», afegeix.

Fa un any i mig que el retaule del Roser (del segle XVII) va retornar a la parròquia de Sant Sadurní de Salelles, el seu emplaçament original, 80 anys després que el traslladessin a Manresa per evitar-ne la destrucció en plena guerra civil. Durant anys, la peça va estar exposada al públic al Museu Comarcal de Manresa, però Salelles el va reclamar i el va poder recuperar a partir d'una sentència judicial que li va donar la raó i va posar fi a 7 anys de litigi. El retaule va passar per un procés d'intervenció i neteja al Centre de Restauració de Béns Mobles, a Sant Cugat del Vallès, i finalment es va traslladar a Salelles, on el 9 d'abril del 2016 se li va fer una rebuda oficial.

La recuperació del retaule «no tan sols ha comportat un interès per veure'l en el seu lloc d'origen amb un augment de les visites a la parròquia sinó que també ha fet incrementar l'activitat a l'església» i l'afluència en festivitats concretes, apunta mossèn López. «Ha estat espectacular, no ens esperàvem tant d'interès», diu el rector, «tant pel volum de gent com per l'increment de l'activitat litúrgica que se'n desprèn, tenint en compte que Salelles és un nucli molt petit» (d'uns 200 habitants). El 7 d'octubre passat, per exemple, s'hi celebrava la festivitat del Roser amb una vuitantena de persones. «Mai s'havia vist una festa del Roser tant plena com aquesta», explica el rector. També hi va haver una presència destacada de públic per Sant Sadurní, durant la benedicció del retaule amb el bisbe la tardor passada, per l'altra festa del Roser que es fa el maig i en la celebració del primer aniversari de la recuperació del retaule, que es va fer a la primavera amb més d'un centenar de persones.

L'interès pel retaule s'ha deixat notar poc en l'afluència a la missa que es fa els dissabtes a les 8 (a les 6 ja s'obren portes per poder-lo veure), i els casos en què algú es queda a la litúrgia aprofitant la visita són puntuals, explica la presidenta de l'Associació Cultural Pro Retaule de Salelles, Rosa Fargas. En canvi, sí que ha tingut transcendència pel que fa als casaments o comunions. No és que n'hi hagi més, però si fins ara ja era freqüent que parelles de nuvis o famílies amb fills que fan la comunió escollissin l'entorn medieval de Salelles per a les fotos, «ara també s'interessen pel retaule».

Fargas i mossèn López es cuiden de les visites guiades, en què expliquen la història de Salelles i del retaule i la seva recuperació, i que els visitants poden complementar amb uns fullets especials que s'han editat. Les visites es poden concertar prèviament contactant amb la parròquia o amb l'Associació Cultural Pro Retaule de Salelles.